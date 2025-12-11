Η Κλόε Καρντάσιαν μίλησε ανοιχτά για την προσωπική ζωή της και την απόφασή της να μην έχει σεξουαλικές επαφές.

Η οικογένεια Καρντάσιαν μας έχει συνηθίσει στις προσωπικές αποκαλύψεις. Συνεπώς, η απόφαση της Κλόε Καρντάσιαν να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική ζωή της, δεν μας εξέπληξε.

Η μικρότερη αδερφή της Κιμ Καρντάσιαν και μητέρα δύο παιδιών παραδέχτηκε σε πρόσφατο επεισόδιο του reality «The Kardashians» πως εδώ και τέσσερα χρόνια έχει «πατήσει» παύση στη σεξουαλική ζωή της - δηλαδή από τότε που χώρισε από τον Τρίσταν Τόμπσον, λίγο πριν γεννηθεί ο γιος τους.

Σε ερώτηση, λοιπόν, για το αν πράγματι έχει τέσσερα χρόνια να έρθει σε ερωτική επαφή, η Κλόε Καρντάσιαν απάντησε καταφατικά, λέγοντας: «Ναι, τέσσερα χρόνια αυτόν τον Δεκέμβριο». Μη χάνοντας το χιούμορ της, η influencer είπε πως έχει «ιστούς αράχνης» εξαιτίας της σεξουαλικής αποχής, προσθέτοντας πως «δεν έχω νιώσει τίποτα εκεί κάτω εδώ και τόσα χρόνια».

