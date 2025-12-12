Η σταρ του «Euphoria» και του «White Lotus» απαντά στις φήμες για πλαστική χειρουργική. Γιατί είπαμε ότι ήταν οκ να τη ρωτήσουμε εξ αρχής;

Η Σίντνεϊ Σουίνι διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες ότι έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αύξησης στήθους, κατά τη διάρκεια ενός τεστ ανιχνευτή ψεύδους με τη συμπρωταγωνίστριά της στην ταινία "Η Αγγελία", την Αμάντα Σάιφριντ.

«Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια ερώτηση στο μυαλό όλων, και απλά πρέπει να ρωτήσω: Είναι αληθινό το στήθος σου;» ρώτησε η Σάιφριντ κατά τη διάρκεια του αφιερώματος που δημοσιεύτηκε από το Vanity Fair.

