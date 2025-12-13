Λύθηκε μετά από χιλιάδες χρόνια το μυστήριο της εξαφάνισης των Μάγια

Οι επιστήμονες έλυσαν τελικά το μυστήριο της εξαφάνισης των Μάγια μετά από χιλιάδες χρόνια.

Αποκαλύφθηκε η αιτία της κατάρρευσης του πολιτισμού των Μάγια, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Όπως αναφέρει το National Geographic, οι Μάγια ήταν ένας τεράστιος μεσοαμερικανικός πολιτισμός, που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού.

Ήταν αυτοί που έχτισαν τις πρώτες πόλεις, ανέπτυξαν σταθερές καλλιέργειες τροφίμων, όπως η χρήση του καλαμποκιού και συμμετείχαν ακόμη και σε μερικά τελετουργικά, τα οποία έχουν ανακαλυφθεί σε «σπηλιές αίματος».

Η εξαφάνιση των Μάγιας

Ωστόσο, ενώ οι απόγονοί τους ζουν σήμερα σε όλη την Κεντρική Αμερική, οι Μάγια εγκατέλειψαν τις πόλεις που αποτελούσαν τον πολιτισμό τους τον 8ο ή 9ο αιώνα. Οι αστικοποιημένες πεδινές περιοχές της χερσονήσου Γιουκατάν, όπως το Τικάλ, κατέρρευσαν και από πολυσύχναστες πόλεις μετατράπηκαν σε ερείπια μέσα σε 100 χρόνια, αλλά κανείς δεν ήξερε ακριβώς γιατί.

Κάποιοι πίστευαν ότι οι πόλεμοι και οι πανδημίες εξηγούν το μυστήριο, ενώ άλλοι θεωρούν ότι εξωγήινες ή υπερφυσικές δυνάμεις μπορεί να εμπλέκονταν. Όμως μια θεωρία που υποστηρίζεται από έρευνα είναι πολύ πιο ρεαλιστική… και δυσοίωνη.

Η επικρατέστερη θεωρία

Στο βιβλίο του «Κατάρρευση» του 2005, ο Αμερικανός γεωγράφος, ιστορικός και ορνιθολόγος Jared Diamond υποστήριξε ότι μια παρατεταμένη ξηρασία, που επιδεινώθηκε από την αποψίλωση των δασών, ήταν ο καταλυτικός παράγοντας που οδήγησε την κοινωνία στην κατάρρευση.

Οι ειδικοί εξέτασαν την υπόθεση με αρχαιολογικά στοιχεία και περιβαλλοντικά δεδομένα και το 2012 τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η κατάρρευση ενός ολόκληρου πολιτισμού μπορούσε να αποδοθεί σε μια αυτοδημιούργητη περιβαλλοντική καταστροφή. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η εκκαθάριση μεγάλων εκτάσεων δάσους για τη γεωργία και η παραγωγή καυσίμων μείωσε την ικανότητα της γης να απορροφά ηλιακή ακτινοβολία.

Εν τω μεταξύ, μια δεύτερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Columbia, χρησιμοποίησε τα τεράστια πληθυσμιακά νούμερα των πόλεων και μετρήσεις των εκκαθαρισμένων εκτάσεων για να προσομοιώσει πώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ξηρασία, αποτυχία των καλλιεργειών και έλλειψη εμπορίου για πλούτο. Τελικά, οι Μάγια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χαμηλά εδάφη τους για να βρουν τροφή.

Ο B.L. Turner, ο κύριος συγγραφέας μιας από τις μελέτες, ισχυρίζεται ότι οι Μάγια ήξεραν πώς να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους και συνέχισαν την αποψίλωση των δασών μέχρι να καταστραφεί η κοινωνία τους.

