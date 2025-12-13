Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 13χρονος στην Αίγυπτο μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ωμών νουντλς, σε ένα διαδικτυακό challenge.

Ένας 13χρονος στην Αίγυπτο βρήκε τραγικό θάνατο, όταν κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα ωμών νουντλς στο πλαίσιο μιας viral πρόκλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αγόρι, από την περιοχή El Marg του Καΐρου, έφαγε τρία πακέτα ξηρών, στιγμιαίων ράμεν και μόλις μισή ώρα αργότερα παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα στην κοιλιά. Αφού υπέφερε από έντονο κοιλιακό πόνο και εμετούς, ο έφηβος δυστυχώς κατέληξε.

Ο κίνδυνος των ωμών νουντλς

Αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι τα προϊόντα μπορεί να είχαν αποθηκευτεί λανθασμένα και να είχαν αλλοιωθεί. Ωστόσο, μετά από ελέγχους στα νουντλς και τη διενέργεια νεκροψίας, διαπιστώθηκε ότι το αγόρι πιθανότατα πέθανε από οξύ εντερικό επεισόδιο, ενδεχομένως από απόφραξη που προκλήθηκε από την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ωμών νουντλς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρά τη διάδοση της τάσης στα social media, η κατανάλωση ωμών νουντλς είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς μπορούν να διογκωθούν μέσα στο έντερο. Η δρ. Ruchi Gupta δήλωσε στο Pune Pulse: «Τα στιγμιαία νουντλς είναι επεξεργασμένα ώστε να καταναλώνονται μετά το μαγείρεμα. Η κατανάλωσή των ωμών και σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά το πεπτικό σύστημα».

Το επικίνδυνο challenge στα social media

Παρόλο που υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την κατανάλωση άψητων νουντλς, η τάση «Eat Ramen Raw» ενθαρρύνει τους ανθρώπους να τα τρώνε ξηρά νουντλς στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής πρόκλησης (challenge).

Οι ειδικοί εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία ότι η τάση αυτή ενθαρρύνει τους νέους να καταναλώνουν άψητα νουντλς, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Νωρίτερα φέτος, έξι άνθρωποι πέθαναν αφού κατανάλωσαν ένα δημοφιλές έτοιμο πιάτο ζυμαρικών.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η εταιρεία Nate’s Fine Foods επέκτεινε την ανάκληση ορισμένων προμαγειρεμένων γευμάτων ζυμαρικών, συμπεριλαμβανομένων φετουτσίνι, λινγκουίνι και φαρφάλες (παπιγιόν), αφού δείγμα λινγκουίνι βρέθηκε θετικό στο βακτήριο Listeria.

