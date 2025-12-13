Πέθανε ο «κακός της «Μάσκας» γνωστός και από το «Pulp Fiction»: Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του (vids)

Ο Peter Greene, γνωστός για τους ρόλους του στο «Pulp Fiction» και το «The Mask» πέθανε σε ηλικία 60 ετών.

Σε ηλικία 60 ετών πέθανε ο ηθοποιός Peter Greene, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τους ρόλους του στο «Pulp Fiction» και στο «The Mask».

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Lower East Side της Νέας Υόρκης το απόγευμα της Παρασκευής (12/12). Ο μακροχρόνιος μάνατζέρ του, Gregg Edwards, επιβεβαίωσε την τραγική είδηση στην εφημερίδα New York Post.

Η αστυνομία ανέφερε στο μέσο ότι ο Greene βρέθηκε αναίσθητος μέσα στο σπίτι του «περίπου στις 15:25». Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου. Ενώ η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την αιτία θανάτου, η αστυνομία δεν υποψιάζεται εγκληματική ενέργεια.

Τον βρήκαν λόγω... μουσικής

Ο Edwards, που ήταν ο μάνατζέρ του για πάνω από 10 χρόνια, δήλωσε ότι o Greene, γνωστός για τους εμβληματικούς κακούς που υποδυόταν, «ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Πραγματικά ένας από τους σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν τεράστια. Θα μου λείψει. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος», είπε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι τον ειδοποίησαν πως μουσική έπαιζε στο διαμέρισμα του Greene για πάνω από 24 ώρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία, σύμφωνα με το New York Daily News. Η εφημερίδα ήταν η πρώτη που αποκάλυψε τον θάνατό του.

Ο καλύτερος ρόλος του

Ο Edwards παραδέχτηκε ότι ενώ ο Greene μερικές φορές θεωρούνταν δύσκολος στη συνεργασία, ήταν τελειομανής και ήθελε κάθε ερμηνεία να είναι «σωστή». Πρόσθεσε ότι η ερμηνεία του Greene ως μαφιόζος Dorian Tyrell δίπλα σε Jim Carrey και Cameron Diaz στο «The Mask» ήταν «πιθανώς ο καλύτερος ρόλος του».

Ο Green υποδύθηκε επίσης τον Zed, έναν σαδιστή φρουρό ασφαλείας και σειριακό δολοφόνο, στην εμβληματική ταινία του Quentin Tarantino, το «Pulp Fiction» (1994).

«Κανείς δεν υποδύθηκε καλύτερα έναν κακό από τον Peter. Αλλά είχε επίσης, ξέρετε, μια τρυφερή πλευρά που οι περισσότεροι δεν είδαν ποτέ και μια καρδιά χρυσή», είπε ο μάνατζέρ του στο New York Daily News.

Ποιός ήταν ο Peter Greene

Γεννημένος στο Montclair του New Jersey, ο Peter Greene έφυγε από το σπίτι στα 15 του και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Αργότερα κατέφυγε στα ναρκωτικά και τελικά στη διακίνηση, όπως ανέφερε στο περιοδικό Premiere το 1996.

Μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο του 1996, ζήτησε θεραπεία για τις εθιστικές του συνήθειες. Το 2007, ο Greene συνελήφθη για κατοχή κρακ κοκαΐνης, σύμφωνα με το New York Daily News.

Ο ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα της δεύτερης δεκαετίας της ζωής του και απέκτησε αρκετούς ρόλους σε ταινίες και τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Με σχεδόν 95 συμμετοχές σε ταινίες, οι ρόλοι του περιλάμβαναν επίσης τις ταινίες Laws of Gravity (1992), Clean, Shaven (1993), Blue Streak (1999) και Training Day (2001).

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ