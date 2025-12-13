Γιατί ο κόσμος θα βυθιστεί στο σκοτάδι για 6 λεπτά: Πότε θα συμβεί το σπάνιο ηλιακό φαινόμενο

Η Μεγάλη Βόρειοαφρικανική Έκλειψη θα δει τη Γη να βυθίζεται στο σκοτάδι καθώς η Σελήνη θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο για περισσότερα από έξι λεπτά.

Οι επιστήμονες έχουν αποκαλύψει ένα εξαιρετικά σπάνιο ουράνιο φαινόμενο που θα συμβεί για πρώτη φορά σε εκατό χρόνια και δεν θα επαναληφθεί για έναν ακόμη αιώνα.

Το σπάνιο φαινόμενο θα βυθίσει τον κόσμο στο σκοτάδι για περισσότερα από έξι λεπτά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μια ολική ηλιακή έκλειψη θα δει τη Σελήνη να αποκλείει πλήρως τον Ήλιο, με αποτέλεσμα η Γη να καλυφθεί από σκιές σε μια στιγμή που κανονικά θα υπήρχε έντονος ηλιακός φωτισμός.

Το πιο σκοτεινό μέρος αυτής της σκιάς είναι γνωστό ως «ολικότητα» και αν κάποιος βρίσκεται στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή, μπορεί να το διακρίνει για μερικά λεπτά.

Πότε θα συμβεί η σπάνια ηλιακή έκλειψη;

Η απίστευτα σπάνια έκλειψη έχει προγραμματιστεί για τις 2 Αυγούστου 2027. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τοποθεσία που βρίσκεται κάποιος, θα επηρεάσει το πόσο θα διαρκέσει η έκλειψη. Η καλύτερη θέση για θέαση έιναι στο Λούξορ της Αιγύπτου, όπου η έκλειψη θα είναι ορατή για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για αυτόν τον λόγο, αυτή η συγκεκριμένη έκλειψη έχει ήδη ονομαστεί Μεγάλη Βόρεια Αφρικανική Έκλειψη.

Ωστόσο, το φαινόμενο θα είναι ορατό και από άλλα σημεία του κόσμου, όπως σε όλη τη Βόρεια Αφρική και σε μερικά μέρη της Νότιας Ευρώπης, όπως το Γιβραλτάρ. Μια ολική ηλιακή έκλειψη τέτοιας διάρκειας, θεωρείται μοναδική εμπειρία. Στις υπόλοιπες περιοχές του κόσμου, η έκλειψη θα εμφανιστεί ως μερική ηλιακή έκλειψη, η οποία θα είναι εντυπωσιακή, αλλά όχι τόσο εντυπωσιακή όσο η ολική.

Αν και θα συμβούν αρκετές ηλιακές εκλείψεις μέχρι τις Αυγούστου 2027, καμία δεν θα συγκριθεί σε διάρκεια, με εξαίρεση μια έκλειψη τον Φεβρουάριο του 2026. Ωστόσο, αυτή η έκλειψη είναι δακτυλιοειδής, όπου η Σελήνη φαίνεται μικρότερη από τον Ήλιο και δεν τον καλύπτει πλήρως.

Γιατί συμβαίνουν οι ηλιακές εκλείψεις;

Οι ηλιακές εκλείψεις δεν είναι τόσο σπάνιες και συμβαίνουν κάθε φορά που η Σελήνη ή άλλο ουράνιο σώμα περνάει ανάμεσα στον Ήλιο και εμάς. Αν και ο Ήλιος είναι 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, βρίσκεται επίσης 400 φορές πιο μακριά, γεγονός που κάνει να φαίνονται περίπου στο ίδιο μέγεθος. Αυτό σημαίνει ότι όταν η Σελήνη περνά μπροστά από τον Ήλιο, τον αποκλείει τέλεια.

