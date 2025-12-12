Έρχεται μεγάλη αλλαγή στα πλαστικά μπουκάλια: Γιατί θα έχουν πιο θολή εμφάνιση

Τα μπουκαλάκια νερού στην Ευρώπη θα δείχνουν πιο θολά από ποτέ, αλλά ο λόγος έχει να κάνει με το περιβάλλον και όχι με την ποιότητα.

Οι περισσότεροι καταναλωτές χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να συνηθίσουν το καπάκι που δεν ξεκολλάει από το πλαστικό μπουκάλι του νερού. Τώρα όμως έρχεται μια νέα αλλαγή, λιγότερο ενοχλητική αλλά πολύ πιο ορατή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αυστηροποιεί τη νομοθεσία για τα πλαστικό μιας χρήσης και αυτή τη φορά το βάρος πέφτει στο ίδιο το υλικό. Από το 2025 τα πλαστικά μπουκάλια υποχρεώνονται να περιέχουν τουλάχιστον 25% ανακυκλωμένο πλαστικό. Από το 2030, ωστόσο, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 30%, όπως προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία.

Τι θα αλλάξει στα μπουκάλια;

Η διαφορά δεν θα βρίσκεται στα ψιλά γράμματα, αλλά θα φαίνεται με την πρώτη ματιά. Τα μπουκάλια που περιέχουν μεγαλύτερο ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού rPET δεν έχουν την ίδια διαύγεια με εκείνα που φτιάχνονται από παρθένο υλικό. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο θολό, λιγότερο γυαλιστερό πλαστικό.

Ο λόγος είναι καθαρά τεχνικός. Το ανακυκλωμένο πλαστικό περνά από διαφορετικές διαδικασίες επεξεργασίας, οι οποίες επηρεάζουν την εμφάνιση αλλά όχι τη λειτουργικότητα. Το μπουκάλι παραμένει ανθεκτικό και απολύτως ασφαλές.

Ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση της πλαστικής ρύπανσης. Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, το πλαστικό μιας χρήσης ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ωκεανούς. Τα μπουκάλια νερού και αναψυκτικών συγκαταλέγονται στα πιο συχνά ευρήματα.

Αλλάζει η όψη, όχι η ποιότητα

Η πιο συχνή απορία των καταναλωτών αφορά την ασφάλεια και τη γεύση. Οι αρμόδιοι φορείς είναι ξεκάθαροι. Το νερό και τα αναψυκτικά δεν αλλάζουν γεύση και τα μπουκάλια παραμένουν ασφαλή, αρκεί να τηρούνται οι σωστοί έλεγχοι και οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με απλά λόγια, η θολή όψη δεν είναι ένδειξη κακής ποιότητας αλλά ένδειξη μεγαλύτερης ανακύκλωσης.

Μάλιστα, αρκετοί κατασκευαστές θεωρούν ότι αυτή η αλλαγή μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Η διαφορετική εμφάνιση θα υπενθυμίζει στον καταναλωτή ότι το προϊόν έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

