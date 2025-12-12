Η Ελληνίδα που έγινε μουσουλμάνα: Το βίντεό της που προκάλεσε αντιδράσεις

Ζει στην Αίγυπτο, φορά μαντίλα και μιλά ανοιχτά για την απόφασή της να αλλάξει θρήσκευμα.

Μια Ελληνίδα δημιουργός περιεχομένου, που τα τελευταία χρόνια ζει εκτός Ελλάδας και πλέον στην Αίγυπτο, αποφάσισε να απαντήσει δημόσια σε μια ερώτηση που, όπως λέει, δέχεται ασταμάτητα. Γιατί έγινε μουσουλμάνα. Το βίντεό της στα social media συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και άνοιξε μια συζήτηση που ξεπέρασε τα στενά όρια του ίντερνετ.

Η ίδια εμφανίζεται φορώντας μαντίλα και μιλά με ήρεμο τόνο για τη διαδρομή που την οδήγησε από την Ορθοδοξία στο Ισλάμ. Διευκρινίζει εξαρχής ότι μεγάλωσε ως Χριστιανή Ορθόδοξη, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα πιστή, κάτι που έπαιξε ρόλο στην εσωτερική της αναζήτηση.

Η φράση που έγινε viral

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν η αναφορά της στον Ιησού. Όπως λέει στο βίντεο, το βασικό στοιχείο που την έκανε να προβληματιστεί ήταν ότι ο ίδιος ο Ιησούς, σύμφωνα με τα λόγια της, δεν παρουσιάζεται ως Θεός αλλά ως προφήτης που προσεύχεται στον Θεό.

«Ο Ιησούς έχει πει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός. Λέει να προσκυνάτε τον Θεό. Λέει ότι δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς τον Θεό», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ο τρόπος προσευχής του Ιησού, με το κεφάλι στο έδαφος, της θύμιζε έντονα τη μουσουλμανική προσευχή.

Η εμπειρία που της άλλαξε την οπτική

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της έπαιξε η παραμονή της στο Ντουμπάι. Εκεί, όπως περιγράφει, ήρθε για πρώτη φορά σε ουσιαστική επαφή με μουσουλμάνους και με την καθημερινότητα της θρησκείας.

Η ίδια μιλά για τη συγκίνηση που ένιωθε κάθε φορά που άκουγε το Αδάν, το κάλεσμα για προσευχή. Περιγράφει ένα αίσθημα γαλήνης που, όπως λέει, δεν είχε ξανανιώσει και που την ώθησε να αρχίσει να μαθαίνει περισσότερα για το Ισλάμ, χωρίς αρχικά να σκέφτεται ότι θα αλλάξει θρήσκευμα.

Η επιστήμη και το Κοράνι

Ένα ακόμα κομμάτι της αφήγησής της αφορά τη σχέση της με την επιστήμη. Δηλώνει ότι δεν ήταν ποτέ βαθιά θρησκευόμενη, αλλά πίστευε πάντα στην επιστημονική γνώση. Αυτό που την εντυπωσίασε, όπως λέει, ήταν ότι βρήκε επιστημονικές αναφορές και περιγραφές μέσα στο Κοράνι.

Σύμφωνα με την ίδια, το γεγονός ότι τέτοιες γνώσεις καταγράφονται σε ένα ιερό κείμενο πριν από περίπου 1.500 χρόνια την έκανε να πιστέψει ότι δεν πρόκειται για σύμπτωση. «Πώς γίνεται ο Προφήτης Μωάμεθ να γνώριζε όλα αυτά τα πράγματα τότε», αναρωτιέται στο βίντεο.

Η επίσημη απόφαση και η προσωπική της διευκρίνιση

Η Ελληνίδα αναφέρει ότι έγινε επίσημα μουσουλμάνα τον Φεβρουάριο του 2025, μετά από πολύ διάβασμα και προσωπική μελέτη. Τονίζει μάλιστα ότι η απόφασή της δεν συνδέεται με τον σύζυγό της, τον οποίο γνώρισε λίγο αργότερα.

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Από σχόλια υποστήριξης μέχρι έντονη κριτική. Το μόνο βέβαιο είναι ότι άνοιξε μια συζήτηση γύρω από την πίστη, την προσωπική επιλογή και το δικαίωμα του καθενός να ακολουθεί τον δρόμο που θεωρεί σωστό.

