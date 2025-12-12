Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη «πιάστηκε» σε αλκοτέστ: Η ανάρτησή της για το πρόστιμο και την αφαίρεση διπλώματος

Πρώτα ο έλεγχος της Τροχαίας και οι κυρώσεις, μετά η δημόσια τοποθέτηση. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επέλεξε να μιλήσει η ίδια για το περιστατικό.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρέθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής αντιμέτωπη με έλεγχο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικοί τη σταμάτησαν για αλκοτέστ ενώ οδηγούσε μηχανάκι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα στην οδό Σταδίου, κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων.

Κατά τη διενέργεια του αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι η τραγουδίστρια είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο για δίκυκλα. Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,15, ενώ η δεύτερη σταθεροποιήθηκε στο 0,10, που αποτελεί το ανώτατο όριο για οδηγούς μοτοσικλέτας. Το αποτέλεσμα οδήγησε άμεσα στην επιβολή κυρώσεων.

Οι κυρώσεις και το πρόστιμο

Οι αρχές προχώρησαν στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 350 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης της Ελεωνόρας Ζουγανέλη για διάστημα 60 ημερών. Παράλληλα, το δίκυκλο όχημα ακινητοποιήθηκε, όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στις περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου αλκοόλ.

Το θέμα έγινε γρήγορα γνωστό και απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης, με την ίδια την τραγουδίστρια να επιλέγει λίγο αργότερα να τοποθετηθεί δημόσια.

Η ανάρτηση στο Instagram και η παραδοχή

Το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δημοσίευσε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό και αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Με άμεσο και ξεκάθαρο τόνο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λόγο να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες.

«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα», έγραψε. «Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Ο Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους».

Η τραγουδίστρια έκλεισε το μήνυμά της με μια προτροπή προς το κοινό να προσέχει και με ευχές για τις γιορτές, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει το περιστατικό ως μάθημα και όχι ως αφορμή αντιπαράθεσης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ