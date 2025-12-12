Εβίτα Σερέτη: «Ο Γονίδης έβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, προσευχήθηκε και μου πέρασε ο πονοκέφαλος»

Η Εβίτα Σερέτη αποκάλυψε μεταφυσική εμπειρία με τον Σταμάτη Γονίδη, λέγοντας ότι με προσευχή της πέρασε πονοκέφαλος.

Μία ιδιαίτερη εμπειρία με τον Σταμάτη Γονίδη αποκάλυψε η τραγουδίστρια Εβίτα Σερέτη, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

Όπως ανέφερε, την περίοδο που συνεργάζονταν, αντιμετώπισε έναν έντονο πονοκέφαλο και ο καλλιτέχνης με μία προσευχή και ένα άγγιγμα στο μέτωπό της, την βοήθησε να τον ξεπεράσει.

Η ίδια περιέγραψε: «Ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε στο στούντιο για να γράψουμε ένα ντουέτο που κάναμε μαζί και είχα τρομερό πονοκέφαλο. Του λέω “Σταμάτη δεν νιώθω καλά”.

