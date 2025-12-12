Τέρμα η αναζήτηση ATM: Νέος τρόπος ανάληψης μετρητών μέσα από τα σούπερ μάρκετ

Από το 2026, η Mastercard αλλάζει τις καθημερινές συναλλαγές στην Ελλάδα, επιτρέποντας ανάληψη μετρητών απευθείας από τα ταμεία σούπερ μάρκετ μέσω POS, χωρίς αναζήτηση ATM.

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο που οι πολίτες θα κάνουν αναλήψεις μετρητών φέρνει η Mastercard, προετοιμάζοντας μια νέα υπηρεσία που θα επιτρέπει απευθείας ανάληψη μέσω POS στα ταμεία των σούπερ μάρκετ. Η υπηρεσία βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε επιλεγμένα σημεία λιανικής.

Στόχος, όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, είναι η μεγαλύτερη ευελιξία για τους καταναλωτές και η αύξηση της επισκεψιμότητας στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πώς θα λειτουργεί η ανάληψη στο ταμείο

Το νέο σύστημα, γνωστό διεθνώς ως cashback, επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν ανάληψη μετρητών την ώρα της αγοράς, χρησιμοποιώντας μόνο τη χρεωστική τους κάρτα. Ο πελάτης ενημερώνει τον ταμία για το ποσό που θέλει να λάβει, και το POS χρεώνει το σύνολο της αγοράς μαζί με το ποσό της ανάληψης.

Για παράδειγμα, σε συναλλαγή 60 ευρώ, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει 40 ευρώ επιπλέον, χρεώνοντας την κάρτα του με 100 ευρώ και παραλαμβάνοντας τα 40 ευρώ επί τόπου. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο με χρεωστικές κάρτες και σε επιλεγμένα σημεία λιανικής όπως σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και μικρά καταστήματα.

Τα ποσά θα έχουν όρια, όπως συμβαίνει ήδη στο εξωτερικό, συνήθως από 50 έως 100 ευρώ, με τα τελικά πλαφόν να καθοριστούν σε συνεργασία με τράπεζες και επιχειρήσεις.

Το cashback στην Ευρώπη και τον κόσμο

Το μοντέλο cashback εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Φινλανδία και οι ΗΠΑ. Η Mastercard το έχει υλοποιήσει επίσης σε Πολωνία και Κύπρο, όπου οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν μικρές αναλήψεις σε φυσικά καταστήματα, αρκεί να πραγματοποιούν μία αγορά. Οι εμπειρίες από τις χώρες αυτές δείχνουν ότι η πρακτική διευκολύνει την πρόσβαση σε μετρητά και ενισχύει την κίνηση στα καταστήματα.

Στον σχεδιασμό της Mastercard περιλαμβάνεται και η διεύρυνση του συστήματος ανέπαφων συναλλαγών στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, με τεχνολογία tap out, ώστε οι επιβάτες να χρεώνονται αυτόματα κατά την έξοδο. Ήδη 600 λεωφορεία συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα, με στόχο την πλήρη εφαρμογή σε 3.500 οχήματα μέχρι το 2026.

