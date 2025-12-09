«Καρφί» Ουγγαρέζου σε ΣΚΑΪ και Acun: «Με ''έφαγαν'' λόγω του χάρτη του Survivor» (vid)

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε τον λόγο που τον «έκοψαν» από το εορταστικό show του Voice.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος προχώρησε σε μια αποκάλυψε κατά την διάρκεια του «Buongiorno», σχετικά με τον ΣΚΑΙ και την Acun Medya. Όλα ξεκίνησαν από τη συζήτηση για τα πρόσωπα της τηλεόρασης που θα βρεθούν στο εορταστικό show του Voice.

Ο παρουσιαστής του Mega τόνισε πως είχε προταθεί και το δικό του όνομα, αλλά τον «έκοψαν», επειδή είχε μιλήσει αρνητικά για την Acun Medya, λόγω του χάρτη του Survivor που έδειχνε ελληνικά νησιά στην τουρκική επικράτεια.

«Και επίσης είπαν και εμένα, αλλά με απέρριψαν γιατί είχα βρίσει την Acun για το χάρτη. Οπότε, είναι παράσημο, δεν πειράζει!», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Τότε η Φαίη Σκορδά του είπε: «Αυτά είναι χαζά». Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πήρε και πάλι τον λόγο και απάντησε: «Άσε ρε Φαίη, που είναι χαζά… Το πας το στοίχημα; Λέω κάτι δημόσια χωρίς να το ξέρω σίγουρα; 100% ήταν αυτός ο λόγος. Και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, εγώ χαίρομαι που με φάγανε γι’ αυτό το λόγο, είναι τιμή μου».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος από την πλευρά του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπάρχουν κάποια παιδιά που δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Ο Δημήτρης ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αυτόν τον βάζουν στο στόχαστρο. Όπως είναι ο Δημήτρης είμαι κι εγώ. Ότι κρίνω, μου το κρατάνε μανιάτικο, ενώ όλα τα κανάλια έχουν βγάλει εκατομμύρια στην πλάτη μου. Τους έχω διασώσει project».

