Οι «Αταίριαστοι» πρότειναν πρόστιμα σε Μλαντένοβιτς και Τετέ για την γκέλα στη Λάρισα (vid)

Το σχόλιο του Χρήστου Κούτρα και του Γιάννη Ντσούνου για την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός άφησε δύο βαθμούς το απόγευμα της Κυριακής (7/12) στη Λάρισα, με τον Μλαντένοβιτς να κάνει ένα σοβαρό λάθος στο τέλος, επιτρέποντας στην ΑΕΛ να ισοφαρίσει με πέναλτι. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα ο Τετέ δεν κατάφερε να σκοράρει σε τετ α τετ με τον Αναγνωστόπουλο και ουσιαστικά να τελειώσει το ματς υπέρ της ομάδας του.

Το πρωί της Δευτέρας (8/12) οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σχολίασαν την... γκέλα του Παναθηναϊκού, με τον Χρήστο Κούτρα να κάνει μια πρόταση. «Για τον Παναθηναϊκό, με αυτό που έγινε χθες στη Λάρισα, ξεκινάμε...», είπε στον συμπαρουσιαστή του, Γιάννη Ντσούνο.

Και συνέχισε: «Μλαντένοβιτς... 40.000 ευρώ πρόστιμο μίνιμουμ! Τετέ ξεχωριστό πρόστιμο... Και μετά πρόστιμο σε όλη την ομάδα. Αυτή είναι η άποψη η δικιά μου!», με τον συνάδελφό του να προσθέτει: «Δεν θα διαφωνήσουμε...».

