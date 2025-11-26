Δύο μπριζόλες 30€ σε ελληνικό σούπερ μάρκετ: Τι αγόρασε Έλληνας στη Γερμανία με μόλις 18€ παραπάνω (vid)

Βίντεο ζευγαριού με δύο μπριζόλες αξίας 30€ έγινε viral TikTok, με Έλληνα στη Γερμανία να απαντάει τι πήρε με 48€ και να... τρελαίνει τους πάντες.

Ένα νέο βίντεο από ελληνικό σούπερ μάρκετ έχει προκαλέσει αγανάκτηση και καυστικά σχόλια, καθώς ένα ζευγάρι δημοσίευσε στο TikTok απόδειξη που δείχνει δύο μπριζόλες να κοστίζουν… 30 ευρώ!

Το απόσπασμα δεν άργησε να γίνει viral, με χρήστες να σχολιάζουν την κατάσταση που επικρατεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να στηλιτεύουν για ακόμη μια φορά τις τιμές που έχουν ξεφύγει από κάθε λογική.

Έλληνας της Γερμανίας απαντά: «Με 48€ γέμισα μισό καρότσι»

Η συζήτηση φούντωσε περισσότερο όταν Έλληνας που ζει στη Γερμανία αξιοποίησε το βίντεο για να κάνει τη δική του σύγκριση. Με μόλις 18 ευρώ παραπάνω, δηλαδή με 48€ συνολικά, έδειξε ότι γεμίζει μισό καρότσι από γερμανικό σούπερ μάρκετ.

Στο βίντεο φαίνεται να έχει αγοράσει αποσμητικά, φρούτα, βούτυρο, κρεατικά και αρκετά ακόμη προϊόντα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός σπιτιού για 4-5 ημέρες. Και φυσικά, όλα αυτά σε μια χώρα όπου ο μισθός είναι πολλαπλάσιος του ελληνικού.

Στην Ελλάδα με 30€ γεμίζεις το τραπέζι μόνο με μπριζόλες. Στη Γερμανία με 48€ γεμίζεις μισό καρότσι με κρέας, λαχανικά, τυριά και βασικά προϊόντα. Η ακρίβεια στην Ελλάδα έχει ξεφύγει. Οι μισθοί μένουν στάσιμοι, αλλά οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα κι από τον πληθωρισμό. Δεν είναι απλά σύγκριση τιμών, είναι σύγκριση **ποιότητας ζωής**. Πόσο ακόμα θα πληρώνουμε «χρυσάφι» για τα βασικά;

Η ακρίβεια «γονατίζει» τους πολίτες

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει μια πραγματικότητα που διαπιστώνεται σταθερά στη χώρα μας, καθώς η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων.

Σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις οι πολίτες δηλώνουν ότι ο μισθός τους εξαντλείται στη μέση του μήνα, ενώ αρκετοί λένε πως δεν φτάνει ούτε για τις πρώτες μέρες. Η πλειοψηφία, δε, αποδίδει την ευθύνη για τη διαρκώς αυξανόμενη ακρίβεια στην ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί την κατάσταση.

