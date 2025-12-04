Ο Χρήστος Μαγειρίας κατέθεσε για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι όλα τα χρήματά του είναι νόμιμα, πως κέρδισε 7-8 φορές στο Τζόκερ και ότι η Ferrari του ήταν δώρο.

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε ο κτηνοτρόφος και σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, Χρήστος Μαγειρίας, επιμένοντας ότι όλα τα χρήματα που διαθέτει είναι νόμιμα και φορολογημένα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην οικογενειακή του ιστορία, επισημαίνοντας ότι προέρχεται από τρίτη γενιά κτηνοτρόφων και ότι η ζωή του ήταν από μικρός συνυφασμένη με δυσκολίες.

«Είναι δύσκολη η ζωή του κτηνοτρόφου στα βουνά. Η μητέρα μου μάς είχε στείλει σε ορφανοτροφείο για να μορφωθούμε και να προστατευτούμε. Χάσαμε την αδερφή μου 4 χρονών πάνω στα βουνά από το κρύο. Έχασα τον πατέρα μου πάνω στο βουνό την ώρα που βοσκούσε τα πρόβατα από ανακοπή καρδιάς», είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε, επίσης, πως «δεν έχω υποβάλλει ποτέ ψεύδη δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσες φορές κι αν έχω ελεγχθεί».

«Έχω κερδίσει 7-8 φορές στο Τζόκερ»

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε και στα πολυσυζητημένα δελτία Τζόκερ, υποστηρίζοντας ότι οι κερδισμένοι αριθμοί δεν αποτελούν προϊόν παράνομων πρακτικών. Όπως είπε: «Έχω κερδίσει περίπου 25.000 ευρώ, σε 7-8 δελτία Τζόκερ. Πέρναγα από το πρακτορείο δύο-τρεις φορές την εβδομάδα». Προσέθεσε ότι πριν από το 2019 είχε κερδίσει μόνο μικροποσά της τάξης των 200–300 ευρώ.

Παρουσίασε, επίσης, στοιχεία για τη δραστηριότητά του, λέγοντας πως διατηρεί 290 βοοειδή και 60 γιδοπρόβατα, ενώ διαθέτει 272 στρέμματα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας. «Θάβουμε μια οικογένεια, ρίχνουμε λάσπη. Είμαστε τίμιοι κτηνοτρόφοι», είπε, σημειώνοντας ότι έχει ελεγχθεί πολλές φορές, μεταξύ άλλων και από τη ΣΔΟΕ τον Οκτώβριο, «και αποδείχθηκε πως ό,τι δηλώνουμε το έχουμε».

Η Ferrari και η αναγκαστική απαλλοτρίωση

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η αναφορά στη Ferrari που διαθέτει. Ο Μαγειρίας υποστήριξε ότι το αυτοκίνητο δεν χρηματοδοτήθηκε από δικούς του πόρους: «Ήταν δώρο από τη μητέρα μου, με χρήματα που η τελευταία εισέπραξε από αναγκαστική απαλλοτρίωση ενός οικοπέδου που είχε στο όνομά της στην Ηγουμενίτσα».

Σε ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με το πώς έφτασε στη Βουλή, απάντησε πως πέρασε πράγματι από μπλόκα αγροτών, ενώ όταν ρωτήθηκε αν πήγε με τρακτέρ ή με «τα πανάκριβα αυτοκίνητά του», αντέδρασε έντονα: «Και αν πήγαινα με τα πανάκριβα αυτοκίνητά μου, δεν τα έχω κλέψει και δεν τα χρωστάω σε κανέναν».

Ο ίδιος σημείωσε ότι από το 2019 εισπράττει ενισχύσεις 98.500 ευρώ τον χρόνο, με το συνολικό ποσό να φτάνει τις 593.000 ευρώ. Απέρριψε κατηγορηματικά ότι η σύντροφός του είχε οποιαδήποτε επίδραση στις υπηρεσιακές διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μετά από πίεση το πόρισμα για τη δέσμευση των λογαριασμών μου»

Αναφορικά με τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, έκανε λόγο για «λυπηρή» εξέλιξη και υποστήριξε ότι το σχετικό πόρισμα του εισαγγελέα Βουρλιώτη εκδόθηκε «μετά από την πίεση από τα κανάλια που έβγαζαν ψευδείς ειδήσεις».

«Αυτή η πίεση έκανε τον εισαγγελέα να κάνει γρήγορα αποτίμηση και να βγάλει το πόρισμα που λέει μέσα κάτι πολύ σημαντικό, ότι “βασίζεται σε υπόνοιες”. Μέσα λέει ότι εισπράχθηκαν κοινοτικοί πόροι, όχι παράνομα, αλλά διατέθηκαν σε σκοπό που δεν έπρεπε», σημείωσε.

Η γονική παροχή των 295.000 ευρώ

Σε ερώτηση σχετικά με γονική παροχή ύψους 295.000 ευρώ που του μεταβίβασε η μητέρα του το 2023 και το 2024, ο μάρτυρας ανέφερε: «Για να κάνει γονική παροχή πρέπει να έχει απόθεμα ανάλωσης. Όταν το έχει νόμιμα, μπορεί να το δώσει». Ωστόσο, δεν απάντησε στο από πού προέρχονται τα χρήματα: «Ξέρω ότι τα έχει νόμιμα, φορολογημένα. Δεν τη ρώτησα».

Όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις, αντέτεινε: «Θα πω που ξόδεψες μαμά 5 ευρώ;», με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ να απαντά: «Δεν θα ρωτούσα για 5 ευρώ, αλλά μιλάμε για 295.000 ευρώ».

Ο Μαγειρίας επανέλαβε ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει καμία τραπεζική συναλλαγή. «Η Αρχή λέει πως τα 1.260.000 ευρώ έχουν εισπραχθεί νομίμως, κι έχουν χρησιμοποιηθεί για λάθος σκοπούς», ανέφερε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ