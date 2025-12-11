Απίστευτο περιστατικό στην Κίνα, όπου άνδρας φέρεται να έσπρωξε την ερωμένη του στο μπαλκόνι για να μην τους ανακαλύψει η σύζυγός του, με τη γυναίκα να κρέμεται από τον 10ο όροφο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κινεζική πόλη Γκουανγκντόνγκ, όπου ένας άνδρας είχε καλέσει την ερωμένη του στο σπίτι του.

Η συνάντηση πήρε απρόβλεπτη τροπή όταν η σύζυγός του επέστρεψε νωρίτερα, με τον ίδιο να πανικοβάλλεται και να σπρώχνει τη γυναίκα προς το μπαλκόνι για να την κρύψει.

Κρεμόταν στο κενό από τον 10ο όροφο: Την έσωσε ένοικος!

Σε βίντεο που κατέγραψαν γείτονες, η ερωμένη φαίνεται να κρέμεται στο κενό από τον 10ο όροφο της πολυκατοικίας, με τον δρόμο να απλώνεται επικίνδυνα από κάτω της. Οι αυτόπτες μάρτυρες ακούγονται να φωνάζουν έντρομοι, καθώς η γυναίκα παλεύει να κρατηθεί.

A dramatic video from Guangdong, China, shows a woman clinging to the outside of a 10th-floor building while trying to escape after her lover’s wife unexpectedly returned home. The mistress was seen sliding down drainpipes and knocking on a neighbour’s window before being pulled… pic.twitter.com/D1Pe5WxqA4 December 7, 2025

Με απίστευτο ψυχικό σθένος, η γυναίκα κατάφερε να φτάσει σε γειτονικό παράθυρο και να το χτυπήσει ζητώντας βοήθεια. Ο ένοικος άνοιξε αμέσως και την τράβηξε μέσα, σώζοντάς την από βέβαιο θάνατο και προκαλώντας ανακούφιση όσων παρακολουθούσαν το σκηνικό με κομμένη την ανάσα.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν το ραντεβού έμεινε τελικά κρυφό, αν και, δεδομένου ότι το βίντεο έχει γίνει viral στα κινεζικά social media, μάλλον η σύζυγος γνωρίζει πλέον όλη την ιστορία!

