Το απίστευτο China Speed: Έστρωσαν 8.000 τόνοι ασφάλτου και 2.4 χλμ. σε 6 ώρες (vid)

Οδοποιοί στην Κίνα πέτυχαν ένα εντυπωσιακό ρεκόρ, στρώνοντας 8.000 τόνους ασφάλτου σε μήκος 2,4 χιλιομέτρων μέσα σε έξι ώρες. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, μια τέτοια εργασία σε έναν τόσο πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο θα απαιτούσε μέρες ή και εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Ο όρος «China-Speed»: Μια ολονύχτια επιχείρηση-μαμούθ

Αντί να κλείσουν τον δρόμο ή να αποκλείσουν σταδιακά λωρίδες, οι αρμόδιοι επέλεξαν να επισκευάσουν ολόκληρο το τμήμα μέσα σε μία νύχτα, αποφεύγοντας έτσι κάθε κυκλοφοριακό χάος. Όταν οι πρώτοι εργαζόμενοι ξύπνησαν για να πάνε στη δουλειά τους, η τέταρτη περιφερειακή οδός ήταν ήδη πλήρως λειτουργική.

Ο όρος «China Speed» χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο για να περιγράψει έναν ρυθμό εργασίας σχεδόν υπεράνθρωπο. Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, αφού πριν από μερικά χρόνια, μια κινεζική εταιρεία είχε ολοκληρώσει την ανέγερση ολόκληρου πολυώροφου κτιρίου σε μόλις 29 ώρες.

🇨🇳⚡- China replaces 2.5km of highway using 8000 tons of asphalt just in 6 hours, normally in other countries the process would take more than a week. pic.twitter.com/n2R90IoBYK — Monitor𝕏 (@MonitorX99800) December 7, 2025

