Τουρίστας γλίστρησε από γκρεμό 40 μέτρων προσπαθώντας να βγάλει selfie: Σοκάρει το βίντεο

Τύχη βουνό είχε ένας τουρίστας στην Κίνα όταν έπεσε από βράχο 40 μέτρων στην προσπάθειά του να βγάλει selfie.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε στην Κίνα, όταν ένας τουρίστας έπεσε από βράχο ύψους 40 μέτρων ενώ προσπαθούσε να τραβήξει μια selfie.

Το ατύχημα συνέβη στις 7 Δεκεμβρίου στο βουνό Huaying, στην πόλη Guangan, προκαλώντας πανικό στους γύρω επισκέπτες, οι οποίοι παρακολουθούσαν με τρόμο την πτώση του και έτρεξαν αμέσως να διαπιστώσουν αν ήταν καλά. Παρά την αρχική ανησυχία για σοβαρούς τραυματισμούς, ο άνδρας σώθηκε ως εκ θαύματος.

Το σοκαριστικό βίντεο

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ο τουρίστας να στέκεται στην άκρη του βράχου με το κινητό στο χέρι, κοιτώντας το έδαφος για να βεβαιωθεί ότι πατάει σταθερά. Όταν γύρισε για να βγάλει τη φωτογραφία, το έδαφος κάτω από το πόδι του κατέρρευσε και έπεσε μέσα στην πυκνή βλάστηση.

Οι πεζοπόροι γύρω του πλησίασαν αμέσως για να δουν τι είχε συμβεί. Ο ίδιος, ωστόσο, ανέφερε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του.

A tourist hiking a mountain in China fell off a cliff while trying to take a selfie 🤳



pic.twitter.com/KkA6kKUFpr — The Tropixs (@Tropixsofficial) December 9, 2025

«Οι Θεοί του βουνού με ευλόγησαν. Είμαι τόσο τυχερός. Έπεσα από γκρεμό 40 μέτρων και κύλησα για περίπου 15 μέτρα», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι όταν τα βράχια κατέρρεαν, πίστευε πως θα πεθάνει, αλλά πλέον εκτιμά τη ζωή του πολύ περισσότερο.

Η τοποθεσία του ατυχήματος, γνωστή ως Blade Rock, δεν ανήκει στην επίσημη τουριστική περιοχή, και οι τοπικές αρχές υπενθύμισαν ότι η αναρρίχηση εκεί απαγορεύεται αυστηρά.

Ο εκπρόσωπος του πάρκου τόνισε ότι οι επισκέπτες πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας και να αποφεύγουν επικίνδυνες περιοχές κατά τη διάρκεια των πεζοποριών τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ