Τρομοκρατημένοι θεατές απαθανάτισαν τη στιγμή που παράσταση σε ζωολογικό κήπο διακόπτεται, όταν μια μαύρη αρκούδα όρμησε ξαφνικά πάνω στον εκπαιδευτή της.

Στις 6 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Hangzhou Wildlife Park της Κίνας, οι εκπαιδευτές προετοίμαζαν μια ρουτίνα με αρκούδες που περιλάμβανε περιστροφή σε πατίνια και ισορροπία σε hoverboards. Ξαφνικά, μια από τις αρκούδες, τύπου Asian black bear, όρμησε και έριξε έναν εκπαιδευτή στο έδαφος.

Άλλοι εργαζόμενοι έσπευσαν να χωρίσουν τον άνθρωπο από την αρκούδα χρησιμοποιώντας καρέκλες, κοντάρια και ακόμη και έναν μπασκετικό κρίκο. Ευτυχώς, ούτε ο εκπαιδευτής ούτε το ζώο τραυματίστηκαν σοβαρά, και η επίδειξη ακυρώθηκε άμεσα.

Ο λόγος της επίθεσης της αρκούδας

Σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο, η αρκούδα ενθουσιάστηκε μόλις είδε μια τσάντα με καρότα και μήλα, που ο εκπαιδευτής κρατούσε ως λιχουδιά. Οι αρχές υποστήριξαν ότι το ζώο δεν επιτέθηκε επίτηδες, αλλά προσπαθούσε να πιάσει τα φρούτα.

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να κατακρίνουν τη χρήση ζώων σε επιδείξεις. Η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA δήλωσε: «Κανένα ζώο δεν αξίζει να ζει σε αλυσίδες και κλουβιά. Μην υποστηρίζετε επιδείξεις με ζώα, είτε στην Κίνα είτε αλλού».

Οι αρχές της περιοχής ανακοίνωσαν προσωρινή παύση της λειτουργίας της σκηνής και ότι ειδικοί θα αξιολογήσουν τα μέτρα ασφαλείας για μελλοντικές εκδηλώσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ