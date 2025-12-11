Πώς ένα παραδοσιακό όργανο αλλάζει τελείως μια παγκόσμια επιτυχία; Ο Tawadros έχει την απάντηση.

Το viral βίντεο του Joseph Tawadros με τίτλο «Αν η Mariah Carey ήταν Αιγύπτια» έγινε αμέσως αγαπητό γιατί συνδυάζει μουσική δεξιοτεχνία και χιούμορ με τρόπο μοναδικό. Ο Tawadros παίρνει μια από τις πιο χαρακτηριστικές pop φωνές του πλανήτη και την «μεταφέρει» στη μουσική παράδοση της Ανατολής, παίζοντας oud (παραδοσιακό έγχορδο μουσικό όργανο της Ανατολής) με ρυθμό και στιλ που θυμίζουν γιορτινό αιγυπτιακό σαλόνι. Αποτέλεσμα; Μια παιχνιδιάρικη αναπαράσταση του πώς θα ακουγόταν η Mariah Carey αν είχε μεγαλώσει σε άλλο μουσικό σύμπαν.

Το βίντεο αποθεώνεται επειδή δεν σατιρίζει απλώς, αλλά δημιουργεί κάτι καινούριο, μια μίξη ποπ κουλτούρας και παραδοσιακού ήχου που λειτουργεί τόσο κωμικά όσο και καλλιτεχνικά. Οι θεατές γελάνε, αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιάζονται από την ελευθερία με την οποία ο Tawadros μετατρέπει μια παγκόσμια επιτυχία σε ανατολίτικο «τραγούδι της γειτονιάς».

Απολαύστε τον!

Ποιος είναι ο Joseph Tawadros

Ο Joseph Tawadros είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δεξιοτέχνες του oud, με διεθνή καριέρα και χαρακτηριστικό ύφος που παντρεύει Ανατολή και Δύση.

Γεννημένος στην Αίγυπτο και μεγαλωμένος στην Αυστραλία, κατάφερε από μικρή ηλικία να ξεχωρίσει χάρη στη βιρτουόζικη τεχνική του και την ικανότητά του να δίνει στο oud ρόλο πρωταγωνιστή σε συμφωνικές αίθουσες, φεστιβάλ και σύγχρονα μουσικά projects.

Στη δουλειά του συνδυάζει αραβικές κλίμακες με τζαζ, κλασική μουσική, world fusion και αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας έναν ήχο που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Γνωστός για τον απίστευτο έλεγχο, την εκφραστικότητα και την ταχύτητά του, ο Tawadros έχει παρουσιάσει έργα για μικρά σύνολα, ορχήστρες και σόλο oud, ενώ συχνά εμφανίζεται ζωντανά με τρόπο που κάνει το κοινό να νιώθει ότι η παράδοση είναι κάτι ζωντανό και εξελισσόμενο.

Παράλληλα, διαθέτει χιούμορ, άνεση στην επικοινωνία και μια σπάνια ικανότητα να φέρνει το oud στο σήμερα χωρίς ποτέ να προδίδει την καταγωγή του.

