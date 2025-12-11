TikTok που θυμίζει επιθεώρηση: Αγρότες ΑΙ κυνηγούν τον Μητσοτάκη με κατσούνες

Οι αγρότες στους δρόμους, σκάνδαλα και σάτιρα με τεχνητή νοημοσύνη, η εικόνα της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Ελλάδα σήμερα μοιάζει με χωράφι που δεν ποτίστηκε ποτέ: ξερό, γεμάτο ρωγμές, έτοιμο να σπάσει. Οι αγρότες έχουν βγει στους δρόμους, όχι για να πουλήσουν προϊόντα, αλλά για να πουλήσουν αλήθειες.

Μπλόκα παντού, θυμός παντού. Σκάνδαλα – ΟΠΕΚΕΠΕ, ευλογιά προβάτων, αποζημιώσεις που θυμίζουν φιλοδώρημα σε καφενείο.

