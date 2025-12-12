Η επανάσταση των σιτηρών: Δύο αμινοξέα ανοίγουν τον δρόμο για πράσινη γεωργία

Πώς η τροποποίηση δύο δομικών στοιχείων σε έναν ριζικό υποδοχέα επιτρέπει στα σιτηρά να αποκτούν την ικανότητα των ψυχανθών να εξασφαλίζουν μόνα τους το άζωτο που χρειάζονται.

Δανοί ερευνητές έφεραν στο φως της δημοσιότητας έναν μοριακό «διακόπτη» που επιτρέπει στα φυτά να συνεργάζονται με βακτήρια δέσμευσης αζώτου, αντί να τα πολεμούν. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία αυτο-λιπαινόμενων σιτηρών, όπως το σιτάρι και το κριθάρι, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον αγροτικό τομέα.

Η νέα έρευνα υπογραμμίζει ένα κρίσιμο βιολογικό στοιχείο, ικανό να μειώσει την τεράστια εξάρτηση της γεωργίας από τα τεχνητά αζωτούχα λιπάσματα. Τα φυτά χρειάζονται άζωτο για την ανάπτυξή τους, το οποίο τα περισσότερα είδη καλλιεργειών λαμβάνουν αποκλειστικά μέσω του λιπάσματος. Ωστόσο, μια μικρή ομάδα φυτών –όπως τα μπιζέλια, το τριφύλλι και τα φασόλια– μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς πρόσθετο άζωτο, καθώς συνάπτει συνεργασία με ειδικά βακτήρια που μετατρέπουν το άζωτο του αέρα σε απορροφήσιμη μορφή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr