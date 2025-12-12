Κολοράντο: 18χρονος βρέθηκε νεκρός σε καμινάδα επτά χρόνια μετά την εξαφάνισή του

Η ανεξιχνίαστη υπόθεση που στοιχειώνει το Κολοράντο.

Συνεχίζει να προκαλεί σοκ η υπόθεση του Τζόσουα Μάνταξ, του 18χρονου από τις ΗΠΑ που εξαφανίστηκε το 2008 και εντοπίστηκε νεκρός επτά χρόνια αργότερα, μόλις ενάμιση χιλιόμετρο από το σπίτι του, παγιδευμένος μέσα σε μια καμινάδα.

Ο Τζόσουα είχε φύγει τον Μάιο του 2008 από το οικογενειακό του σπίτι στο Γούντλαντ Παρκ της κομητείας Τέλερ στο Κολοράντο, λέγοντας ότι θα πήγαινε για έναν σύντομο περίπατο. Όταν δεν επέστρεψε, οι γονείς του δήλωσαν την εξαφάνισή του. Για χρόνια η οικογένεια κρατούσε ζωντανή την ελπίδα πως ίσως είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την πόλη και να ξεκινήσει από την αρχή, όπως ανέφερε αργότερα η αδελφή του, Κέιτ, στην ιστοσελίδα News of Woodland Park.

