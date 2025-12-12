Ιταλία: Γυναίκα έκλεψε βάρκα στη Βενετία και προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο

Το σκάφος φορτωμένο με δέματα προσέκρουσε με ορμή σε μαρμάρινο στηθαίο.

Συγκλονιστικές στιγμές σημειώθηκαν την Πέμπτη (11/12) στη Βενετία, όταν μία γυναίκα έκλεψε μία βάρκα με εμπορεύματα που ήταν αγκυροβολημένη κοντά στην εμβληματική γέφυρα Ριάλτο στο Μεγάλο Κανάλι της πόλης και προσέκρουσε στην όχθη, προκαλώντας ζημιές.

Σε βίντεο που μετέδωσαν ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται ένα σκάφος φορτωμένο με δέματα να προσκρούει με ορμή σε μαρμάρινο στηθαίο κοντά στο ιστορικό κτίριο Fondaco dei Tedeschi. Ακολούθως, η γυναίκα αποβιβάζεται και τρέπεται σε φυγή.

