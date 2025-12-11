Θανατοποινίτης εκτελείται 36 χρόνια μετά τον φόνο: Οι τελευταίες του λέξεις «σώπασαν» την αίθουσα

Ο Mark Allen Geralds εκτελέστηκε με θανατηφόρο ένεση στη Φλόριντα, αφήνοντας πίσω του μια άκρως αινιγματική φράση.

Ο Mark Allen Geralds εκτελέστηκε την Τρίτη στη Φλόριντα, 36 χρόνια μετά τον άγριο φόνο της 38χρονης Tressa Pettibone, μιας μητέρας δύο παιδιών που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της το 1989. Ο 58χρονος θανατοποινίτης, που είχε καταδικαστεί για φόνο, ένοπλη ληστεία και σειρά άλλων αδικημάτων, αντιμετώπισε τη θανατηφόρο ένεση στις 6.15 το απόγευμα, στη φυλακή της πολιτείας. Ήταν η 18η εκτέλεση της Φλόριντα μέσα στη χρονιά και μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει βαθιά την τοπική κοινωνία.

Το έγκλημα είχε αποκαλυφθεί με τον πιο τραγικό τρόπο: Ο οκτάχρονος γιος της Tressa είχε επιστρέψει από το σχολείο και βρήκε τη μητέρα του νεκρή στην κουζίνα, σοκαρισμένος μπροστά σε ένα αδιανόητο σκηνικό που ακόμη και σήμερα οι εισαγγελείς περιγράφουν ως ένα από τα πιο απάνθρωπα που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή. Η Pettibone είχε εντοπιστεί δεμένη, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη, έχοντας χάσει τη ζωή της μέσα σε λίγα λεπτά.

Το αινιγματικό τελευταίο μήνυμα

Οι έρευνες τότε είχαν οδηγήσει γρήγορα στον Geralds. Είχε εμφανιστεί σε ενεχυροδανειστήριο με κοσμήματα της γυναίκας, στα οποία βρέθηκαν ίχνη αίματος. Στο αυτοκίνητό του υπήρχαν tie-wraps όμοια με εκείνα που είχαν χρησιμοποιηθεί για να δεθούν τα χέρια της. Μία εβδομάδα πριν από τον φόνο, η Tressa τον είχε συναντήσει τυχαία σε εμπορικό κέντρο και του είχε αναφέρει άθελά της ότι ο άντρας της έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι. Λίγες ημέρες μετά, ο Geralds είχε καταφέρει να μιλήσει με τον οκτάχρονο γιο της σε μια αίθουσα με βιντεοπαιχνίδια, ρωτώντας τον επίμονα πότε φεύγουν τα παιδιά από το σπίτι και πότε επιστρέφει ο πατέρας.

Η θανατική του ποινή είχε ακυρωθεί προσωρινά από το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα, αλλά τελικά επικυρώθηκε εκ νέου το 1992. Ο ίδιος σταμάτησε να ασκεί εφέσεις τους τελευταίους μήνες, δηλώνοντας ότι δεν θα επιδιώξει περαιτέρω καθυστερήσεις. Την ημέρα της εκτέλεσης αρνήθηκε το τελευταίο γεύμα και δεν δέχτηκε πνευματικό σύμβουλο.

Όταν ήρθε η ώρα των τελευταίων του λέξεων, ο Geralds έσκυψε προς το μικρόφωνο και ψιθύρισε μια φράση που έμοιαζε να απευθύνεται σε κάποιο άτομο ονομαστικά, όμως το όνομα δεν ακούστηκε. «Συγγνώμη που δεν σε πρόλαβα… Σ’ αγαπούσα κάθε μέρα», είπε, προκαλώντας σιωπή στην αίθουσα. Τέσσερα λεπτά μετά την ένεση, το σώμα του έμεινε ακίνητο.

Η οικογένεια της Tressa Pettibone, που πάλευε επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες για δικαιοσύνη, εξέδωσε δήλωση μετά την εκτέλεση. «Αύριο θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 37 χρόνια που δεν θα φοβηθούμε νέα έφεση ή αλλαγή νόμου. Σήμερα κλείσαμε για εκείνη ένα μακρύ και επώδυνο κεφάλαιο», ανέφεραν. Τη χαρακτήρισαν «υποδειγματική σύζυγο και μητέρα, γυναίκα γεμάτη καλοσύνη και δύναμη», σημειώνοντας ότι η απώλειά της άφησε πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ πραγματικά.

