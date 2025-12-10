Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

Τα νησιά Άγιος Παύλος (Maligrad) και Άγιος Πέτρος (Golem Grad) της Μεγάλης Πρέσπας που δόθηκαν το 1912-13 σε Αλβανία και Σερβία, άγνωστο με ποιες Συνθήκες.

Στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, αλλά και αργότερα, ως το 1920 υπήρξαν σημαντικές αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα, έπειτα από σκληρές μάχες και σημαντικές νίκες πέτυχε να αυξήσει μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων κατά πολύ την έκταση της. Υπήρχαν όμως και κάποια αγκάθια στις διαπραγματεύσεις για την οριστική διαμόρφωση των συνόρων.

Η, μάλλον απροσδόκητη, ίδρυση του αλβανικού κράτους, μετά από επιμονή και πιέσεις των Ιταλών, κυρίως και της πανίσχυρης τότε Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 1912, ένα σημαντικό τμήμα της Ηπείρου που είναι γνωστό ως «Βόρεια Ήπειρος» μέχρι σήμερα («Νότια Αλβανία» για άλλους) παρέμεινε στην Αλβανία. Από την άλλη πλευρά, η Σερβία βρέθηκε να κατέχει εδάφη με ελληνικούς πληθυσμούς, στη σημερινή Βόρεια Μακεδονία.

