Το άσχημο τέλος της κυρά Βασιλικής, της γυναίκας που «μάγεψε» τον Αλή Πασά

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 11 Δεκεμβρίου 1834, πέθανε με άσχημο τρόπο η κυρά Βασιλική, η γυναίκα που «μάγεψε» τον Αλή Πασά.

Στην άκρη του Ιωαννίτικου κάστρου, εκεί όπου η ομίχλη ακουμπά το νερό, πλέκεται ακόμη ο μύθος της κυρά Βασιλικής. Μιας γυναίκας που στάθηκε ανάμεσα στο φως και στη σκιά, αιχμάλωτη σε έναν κόσμο που άλλοτε τη λάτρευε και άλλοτε τη φοβόταν.

Λένε πως ο πασάς τη διάλεξε μέσα από χίλιες γυναίκες. Η Βασιλική, που λέγεται πως μιλούσε με τη γλυκύτητα του νερού, ωστόσο, έμεινε μόνη με τους ψιθύρους της εξουσίας που έγιναν θηλιά.

Ο Αλή Πασάς, ο Πασάς των Ιωαννίνων, ήταν ένας σκληρός άνθρωπος. Πολύ αυστηρός. Ο λόγος του ήταν νόμος. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, είχε μια αδυναμία. Την κυρά Βασιλική. Ήταν τέτοια η επιρροή που ασκούσε πάνω του που αν και γυναίκα του παρέμεινε χριστιανή χωρίς ο Πασάς να φέρει αντίρρηση. Και αν αυτό δεν αρκεί υπάρχει και άλλη ιστορία σύμφωνα με την οποία προσπάθησε να τον... μυήσει στη Φιλική Εταιρεία!

