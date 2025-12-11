Επιβάτιδα αποκαλύπτει πώς είναι πραγματικά να πετάς στην πιο επικίνδυνη πτήση του κόσμου

Μια επιβάτιδα μίλησε για την τρομακτική εμπειρία της, παίρνοντας την πιο επικίνδυνη πτήση του κόσμου.

Τα ταξίδια με αεροπλάνο για πολλούς επιβάτες δεν είναι και η πιο ευχάριστη εμπειρία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και μια γυναίκα, η Vicky Jessop, η οποία χαρακτηρίζει τον εαυτός της ως «νευρική επιβάτιδα» όταν κάνει ταξίδια με αεροπλάνο.

Ωστόσο, η Vicky το πήγε ένα level παρακάτω, όταν αποφάσισε να πάρει την πιο επικίνδυνη πτήση του κόσμου. Η προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Paro του Μπουτάν θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες στον κόσμο, γεγονός που καθιστά το ταξίδι ως ένα από τα πιο επικίνδυνα.

Γιατί το Paro είναι το πιο επικίνδυνο αεροδρόμιο

Η Vicky Jessop έγραψε για τις εμπειρίες της σε αυτήν την πτήση στη «The Standard».

Οι παράγοντες που καθιστούν το αεροδρόμιο Paro τόσο επικίνδυνο είναι πολλοί: πρώτον, ο διάδρομος προσγείωσης είναι εξαιρετικά σύντομος, μόλις 7.500 πόδια (ενώ το μέσο μήκος κυμαίνεται μεταξύ 8.000 και 13.000).

Έπειτα υπάρχει το ζήτημα της γεωγραφίας αφού το αεροδρόμιο βρίσκεται στο τέλος μιας απότομης κοιλάδας, περιτριγυρισμένο από βουνά. Το μόνο αεροδρόμιο του Μπουτάν είναι τόσο δύσκολο να πλοηγηθεί, που μόνο 50 πιλότοι είναι πιστοποιημένοι για να προσγειώσουν αεροπλάνο εκεί.

Επιπλέον, η ορατότητα για την προσγείωση είναι δύσκολη, οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση πολύ γρήγορα. Και σε όλα αυτά προστίθενται και οι ισχυροί άνεμοι. Οι πιλότοι πρέπει επίσης να πλοηγηθούν γύρω από δύο ή τρία τεράστια βουνά πριν την προσγείωση.

Η εμπειρία που βίωσε η Vicky

Η Vicky δήλωσε ότι ήταν νευρική πριν από την πτήση, κάτι απολύτως κατανοητό. Η φήμη της προσγείωσης θα μπορούσε να κάνει ακόμα και τους πιο σίγουρους επιβάτες να τρέμουν. Η γυναίκα έγραψε στη The Standard: «Αυτό συνέβαινε. Αντιμετώπιζα μια πτήση 2,5 ωρών, συμπεριλαμβανομένης μιας μισάωρης στάσης στο Κατμαντού. Ήρθε η ώρα να αρχίσω να προσεύχομαι».

Λίγο μετά την εκκίνηση του ταξιδιού, η Vicky παρατήρησε τα βουνά έξω από το παράθυρο και δεν φαινόταν να απέχουν πολύ από το ίδιο το αεροπλάνο. Της είπαν ότι περνούσαν τον Όρος Έβερεστ, αλλά τα σύννεφα έκρυβαν τη θέα. Οι επιβάτες της πτήσης βίωσαν μερικούς κραδασμούς, για τους οποίους ο πιλότος είπε ότι ήταν φυσιολογικοί.

Καθώς η πτήση πλησίαζε στο τέλος της, η Vicky μοιράστηκε την εικόνα που είδε στον διάδρομο προσγείωσης: «Το μόνο που μπορούσα να διακρίνω, στην πραγματικότητα, ήταν ο έλεγχος εδάφους. Τρία αγόρια που έδειχναν να μην έχουν περάσει πολύ τα 20 τους, φορούσαν γιλέκα υψηλής ορατότητας και κάθονταν πλάγια στο πλάι του διαδρόμου σαν να απολάμβαναν λίγο χαλάρωμα. Όχι ακριβώς μια εικόνα που εμπνέει εμπιστοσύνη». Ευτυχώς, όλα πήγαν καλά, με τη Vicky να καταλήγει: «Με κάποιο θαύμα (ή την ικανότητα του πιλότου), προσγειωθήκαμε».

Το Μπουτάν πρόσφατα βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα όταν αποκαλύφθηκε ότι η χώρα θα αποκτήσει δεύτερο αεροδρόμιο. Η χερσαία χώρα μεταξύ Ινδίας και Κίνας θα ανοίξει ένα νέο αεροδρόμιο εξοπλισμένο με αίθουσες γιόγκα και ζώνες ηχοθεραπείας. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Gelephu θα διαθέτει τεράστιους κήπους και ένα ανοιχτό δάσος, γνωστό ως Forest Spine, που θα χωρίζει τους εγχώριους από τους διεθνείς τερματικούς σταθμούς.

