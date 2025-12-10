Αδιανόητες εικόνες στην Πάτρα: Κλούβα της ΕΛ.ΑΣ μπλόκαρε ασθενοφόρα (vid)

Stop σε ασθενοφόρα έβαλε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ στην Πάτρα κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών στην περιοχή.

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα κατά την διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα μια κλούβα της ΕΛ.ΑΣ που είχε τοποθετηθεί κάθετα στην Εθνική Οδό, μπλόκαρε ασθενοφόρα που ήθελαν να περάσουν.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας και δεν επιτρέπουν την περαιτέρω μετακίνηση των αγροτών, ωστόσο όπως φαίνεται δεν έδειξαν την παραμικρή ευαισθησία για τα ασθενοφόρα.

Μετά από ώρα διαβουλεύσεων μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ. και των ανθρώπων του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα έκαναν αναστροφή και αποχώρησαν.

Σε δηλώσεις της Κωνσταντίας Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ, η εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. για το συγκεκριμένο περιστατικό τόνισε πως «η ΕΛ.ΑΣ. προσπαθεί να κάνει την καλύτερη διαχείριση».

Οι αγρότες είχαν ως στόχο να κάνουν κατάληψη στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έστησαν φραγμούς στην Εθνική Οδό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ