Αγρότης έπαθε έμφραγμα πάνω σε καβγά με αστυνομικούς (vid)

Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί έμφραγμα.

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/12) στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης, όταν οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο πληροφορήθηκαν ότι αστυνομικοί πλησίασαν έναν συνάδελφό τους την ώρα που εργαζόταν στο χωράφι και του ζήτησαν τα στοιχεία του.

Μόλις ενημερώθηκαν, αρκετοί αγρότες έφυγαν από το μπλόκο και μετέβησαν στο σημείο για να στηρίξουν τον συνάδελφό τους, όπου ακολούθησαν έντονες λογομαχίες με τους αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ένας αγρότης υπέστη έμφραγμα και σύμφωνα με συναδέλφους του, μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα.

