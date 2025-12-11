Αυστραλία: Skydiver κρεμόταν από την ουρά αεροπλάνου μετά από ακούσια ανάπτυξη αλεξίπτωτου

Ένα συνηθισμένο άλμα έγινε εφιάλτης στην Αυστραλία, όταν εφεδρικό αλεξίπτωτο άνοιξε κατά λάθος και μπλέχτηκε στην ουρά αεροπλάνου, αφήνοντας τον skydiver κρεμασμένο στο κενό.

Καθηλωτικό βίντεο από το Far North Queensland της Αυστραλίας δείχνει τη στιγμή που ένας έμπειρος skydiver παγιδεύεται στην ουρά αεροπλάνου, μετά από ακούσια ενεργοποίηση του εφεδρικού αλεξίπτωτου λίγο πριν το άλμα.

Το περιστατικό συνέβη στις 20 Σεπτεμβρίου, στο τρίτο δρομολόγιο της ημέρας του Far North Freefall Club, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτώσης σχηματισμού 16 ατόμων.

Η στιγμή του απόλυτου χάους από ένα λάθος

Λίγα δευτερόλεπτα αφότου ο πρώτος skydiver πήρε θέση στην πόρτα, η χειρολαβή του εφεδρικού πιάστηκε στο flap του φτερού. Η απότομη δύναμη τον τράβηξε προς τα πίσω, ρίχνοντας παράλληλα τον cameraman στο κενό. Το εφεδρικό αλεξίπτωτο τυλίχτηκε γύρω από την ουρά του αεροσκάφους, με τον άνδρα να αιωρείται.

Ο skydiver χτύπησε τον οριζόντιο σταθεροποιητή, προκαλώντας ζημιά στο αεροσκάφος και τραυματισμούς στα πόδια του. Η κατάσταση μέσα στο αεροπλάνο έγινε χαοτική, με τον πιλότο να νιώθει απότομη πτώση ταχύτητας, έντονη δόνηση και σχεδόν μηδενικό έλεγχο.

Η μάχη του αλεξιπτωτιστή και η σωτήρια επέμβαση του πιλότου

Καθώς 13 άλτες εγκατέλειψαν το αεροσκάφος, δύο παρέμειναν στην πόρτα παρακολουθώντας τον παγιδευμένο skydiver να παλεύει με τις γραμμές του αλεξίπτωτου. Με ένα ειδικό μαχαίρι έκοψε 11 γραμμές και απελευθερώθηκε μέσα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα.

Μπαίνοντας σε ελεύθερη πτώση, άνοιξε το κύριο αλεξίπτωτο, το οποίο μπλέχτηκε επίσης σε κομμάτια του εφεδρικού. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να το ξεμπερδέψει και να προσγειωθεί με ελαφρούς τραυματισμούς.

Με την ουρά κατεστραμμένη και υπολείμματα αλεξίπτωτου πάνω της, ο πιλότος κήρυξε mayday. Χρησιμοποιώντας έντονη εμπρόσθια πίεση και ελάχιστο έλεγχο πηδαλίων, κατάφερε μία οριακή, αλλά επιτυχημένη, προσγείωση έκτακτης ανάγκης.

