Επιστήμονας της NASA ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε το Άστρο της Βηθλεέμ (vid)

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, επιστήμονας της NASA υποστηρίζει ότι κατάφερε να εξηγήσει επιστημονικά το φαινόμενο του «Αστέρα της Βηθλεέμ».

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και πολλοί στρέφονται ξανά στη χριστιανική ιστορία της Γέννησης, ένας επιστήμονας της NASA υποστηρίζει ότι μπορεί επιτέλους να έχει την απάντηση πίσω από το πιο διάσημο αστρικό μυστήριο της Βίβλου.

Η ιστορία στο Κατά Ματθαίον περιγράφει πώς οι τρεις Μάγοι ακολούθησαν ένα παράξενο άστρο που «στάθηκε» πάνω από τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Ιησούς, το «Άστρο της Βηθλεέμ». Ωστόσο, για δεκαετίες, ιστορικοί και αστρονόμοι έμεναν χωρίς σαφή επιστημονική εξήγηση.

Η εξήγηση του επιστήμονα της NASA για το «Άστρο της Βηθλεέμ»

Ο πλανητικός επιστήμονας Dr. Mark Matney πιστεύει ότι το «άστρο» δεν ήταν αστέρι αλλά κομήτης, και παρουσίασε την υπόθεσή του στο Journal of the British Astronomical Association.

Μελετώντας κινεζικά αστρονομικά αρχεία του 5 π.Χ., τα οποία καταγράφουν ένα φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό που παρέμεινε ορατό για πάνω από 70 ημέρες, ο Matney υποστηρίζει ότι το αντικείμενο ταυτίζεται χρονικά με τις εκτιμήσεις για τη γέννηση του Ιησού (6-5 π.Χ.) και η τροχιά του επιτρέπει την πιθανότητα να «κινήθηκε» όπως περιγράφουν τα Ευαγγέλια. Η λαμπρότητά του ήταν τόσο έντονη, ώστε ίσως ήταν ορατό ακόμη και την ημέρα.

Στην ανάλυσή του σημειώνει: «Είναι η πρώτη αστρονομική υποψήφια εξήγηση που ταιριάζει με την περιγραφή όπου το άστρο πήγαινε μπροστά από τους Μάγους μέχρι που στάθηκε πάνω από τον τόπο».

Ο Matney θεωρεί ότι ο κομήτης πέρασε τόσο κοντά στη Γη που όχι μόνο έμοιαζε με αστέρι στο φως της ημέρας, αλλά και ότι η φαινομενική παύση της κίνησής του εξηγείται από αστρονομικά φαινόμενα.

Η αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας για τη νέα εξήγηση

Φυσικά, η θεωρία δεν έμεινε χωρίς αντιρρήσεις. Ο Γερμανός αστροφυσικός Dr. Ralph Neuhäuser επισημαίνει ότι τα αρχαία κινεζικά αρχεία συχνά είναι ελλιπή και δεν αποκλείεται να παρερμηνεύονται.

Όπως εξηγεί: «Όσο παλαιότερη η πηγή, τόσο λιγότερες λεπτομέρειες έχουν διασωθεί. Υπάρχουν πάνω από 400 επιστημονικές προσπάθειες να εξηγηθεί το "Άστρο της Βηθλεέμ" από υπερκαινοφανείς μέχρι πλανητικές συζυγίες».

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ