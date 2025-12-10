Χαμός με τα βεγγαλικά στο άναμμα δέντρου της Κοζάνης: Έσκαγαν μέσα στον κόσμο που έτρεχε να κρυφτεί (vid)

Σε εμπόλεμη ζώνη μετατράπηκε το κέντρο της Κοζάνης στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, με τους πολίτες να κινδυνεύουν από τα πυροτεχνήματα.

Πανικός επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (9/12) στο κέντρο της Κοζάνης, στην εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η περιοχή θύμισε εμπόλεμη ζώνη όταν τα πυροτεχνήματα άρχισαν να «σκάνε» μέσα στον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και οι μικροτραυματισμοί, με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος για να γλιτώσει. Σύμφωνα με το kozanimedia, εκτός από την παρατεταμένη ρίψη των πυροτεχνημάτων, προς το τέλος της όλης ενέργειας φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, με τα πυροτεχνήματα, που είχαν τοποθετηθεί μπροστά από το επιβλητικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, να «σκάνε» πάνω από τα κεφάλια του κόσμου.

Τραυματίστηκε γυναίκα

Η κατάσταση με τα πυροτεχνήματα έδειξε να είναι εκτός ελέγχου. Γονείς έτρεχαν να μαζέψουν και να πάρουν αγκαλιά τα παιδιά τους, κάποιοι έτρεχαν δεξιά και αριστερά, τσιρίγματα ακούγονταν στο χώρο, ενώ υπήρξαν και μικροτραυματισμοί, με μια γυναίκα να πηγαίνει, μάλιστα, με μικρό τραύμα στο μέτωπο, σε παρακείμενο φαρμακείο.

Μια άλλη γυναίκα τόνισε ότι ένα θραύσμα τη χτύπησε στο μάγουλο και αναγκάστηκε να φύγει άρον άρον με το παιδί της. Υπάρχει και μαρτυρία ότι κοκκίνισε το μάτι ενός παιδιού από πυροτέχνημα.

