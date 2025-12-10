Το PornHub ανακοίνωσε τί βλέπουν οι Έλληνες στις προσωπικές τους στιγμές

Ποια κατηγορία αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες στο Pornhub το 2025.

Λίγο πριν το τέλος του 2025 , η ιστοσελίδα με περιεχόμενο για ενήλικες Pornhub, κάνει την ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει, με τις κατηγορίες που αναζήτησαν περισσότερο οι επισκέπτες, καθώς και τις προτιμήσεις ανά χώρα, όπως και τις τάσεις.

Την τιμητική της στην ανασκόπηση του Pornhub από την ομάδα Insights έχει και η Ελλάδα, με τον παγκόσμιο χάρτη να αποτυπώνει ποια κατηγορία ήρθε πρώτη σε προτιμήσεις στη χώρα μας.

Τι προτιμούν οι Έλληνες

Το Pornhub δημοσίευσε έναν χάρτη, ο οποίος δείχνει ποια κατηγορία προτιμά να παρακολουθεί ο κάθε λαός. Στην Ελλάδα όπως θα δείτε στον παρακάτω παγκόσμιο χάρτη επικρατεί το χρώμα γκρι το οποίο αντιστοιχεί στην κατηγορία «Milf».

Πρόκειται για μια κατηγορία που είναι από τις αγαπημένες στη χώρα μας, καθώς αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε δει να έρχεται πρώτη στις προτιμήσεις των Ελλήνων.

Οι προτιμήσεις στην Ευρώπη συνέχισαν να ποικίλουν, με τις κατηγορίες «Milf» και το «Anal» να να έρχονται πρώτες στην Ανατολική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία προτιμούν την κατηγορία «Anal», ενώ στη Γαλλία, στην Ιταλία και την Γερμανία ψηφίζουν... εγχώρια.

Στις ΗΠΑ και την Αυστραλία προτιμούν το περιεχόμενο «Lesbian», στον Καναδά επιλέγουν «Milf» και στη Βραζιλία «Brazilian». Η Γροιλανδία και χώρες της Σκανδιναβίας βλέπουν κατηγορία «Transgender». Την τελευταία κατηγορία προτιμούν και οι Ρώσοι, παρότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά σε ΛΟΑΤΚΙ.

Στην Αφρική, το «Arab» κυριάρχησε στο βόρειο τμήμα, ενώ «Ebony» ήταν η κατηγορία με τις περισσότερες προβολές σε ολόκληρη την υπόλοιπη ήπειρο, με εξαίρεση το «Lesbian» στο Σουδάν και το «Indian» στη Σομαλία.

Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες δεν αλλάζουν πολύ δραστικά. Με τα χρόνια, η «Lesbian», η «Transgender», η «Milf», η «Anal» και η «Maature» έχουν γενικά κατακτήσει τις 5 πρώτες θέσεις. Φέτος, πηγαίνοντας με την τάση των ΛΟΑΤΚΙ+, η κατηγορία «Lesbian» ήταν η κορυφαία προβολή του 2025, ανεβασμένη κατά τρεις θέσεις από το 2024. Το «Transgender» ήταν επίσης αυξημένο κατά πέντε θέσεις από το 2024, καθιερώνοντας περαιτέρω την τάση ΛΟΑΤΚΙ+ το 2025.

Οι κορυφαίες αναζητήσεις του 2025

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο όρος «hentai» ήταν ο όρος που αναζητήθηκε περισσότερο από τους χρήστες του Pornhub και ακολούθησε το «milf». Το «hentai» είναι ένας όρος από την Ιαπωνία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ερωτικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο σε μορφή anime ή manga.

Στην τρίτη θέση των προτιμήσεων έρχεται η κατηγορία «pinay». Ο όρος αναφέρεται ειδικά σε γυναίκες με φιλιππινέζικη κληρονομιά. Η αυξανόμενη χρήση αυτού του όρου μπορεί πιθανότατα να εντοπιστεί στο αυξανόμενο κοινό από τις Φιλιππίνες.

Οι πρώτες χώρες σε επισκεψιμότητα στο Pornhub

Για άλλη μια χρονιά οι ΗΠΑ διατηρούν τη θέση τους ως η κύρια πηγή επισκεψιμότητας για το Pornhub. Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το Μεξικό ενώ η Γαλλία υποχώρησε κατά τέσσερις θέσεις μετά τη σχετική απαγόρευση στη χώρα. Τρίτη θέση ξανά για τις Φιλιππίνες, τέταρτη για τη Βραζιλία, πέμπτη η Γερμανία ενώ η Βρετανία έπεσε τρεις θέσεις το 2025 (ακόμα μια χώρα που επηρεάζεται από τους νόμους περί επαλήθευσης ηλικίας).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία ανά χώρα. Συνολικά, οι 20 κορυφαίες χώρες αποτελούν το 77,5% της όλης ημερήσιας κυκλοφορίας στο Pornhub.

Τι βλέπουν οι άνδρες και τι οι γυναίκες

Οι προτιμήσεις των ανδρών και των γυναικών στο Pornhub τείνει να είναι αρκετά παρόμοια κάθε χρόνο. Για τους άνδρες, οι κατηγορίες «Japanese», «Milf», «Mature» και «Anal» ήταν στην κορυφή των προτιμήσεών τους. Για τις γυναίκες, κυριάρχησαν οι κατηγορίες «Lesbian», «Japanese», «Milf», «Anal» και φέτος. Ωστόσο, η κατηγορία «Trans» αυξήθηκε και για τα δύο φύλα, ευθυγραμμιζόμενη περαιτέρω με την τάση των ποικίλων επιθυμιών που καθόρισαν το 2025.

Ποσοστό των γυναικών επισκεπτών

Το ποσοστό των γυναικών επισκεπτών παγκοσμίως αντιπροσωπεύει το 38% του συνόλου της επισκεψιμότητας στο Pornhub. Το 2025 βλέπει τώρα γυναίκες επισκέπτες να κυριαρχούν σε 3 από τις 20 κορυφαίες χώρες. Στις Φιλιππίνες, οι γυναίκες αποτελούν το 64% του συνόλου των επισκεπτών του χώρου, μια αύξηση +5%. Και στην Κολομβία και την Αργεντινή, οι γυναίκες αποτελούν το 56% των επισκεπτών, αύξηση +6% και +5%.

Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, η ζυγαριά ανατράπηκε προς την άλλη κατεύθυνση. Οι γυναίκες επισκέπτες αποτελούσαν μόνο το 25% της συνολικής κίνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γερμανία, οι γυναίκες αποτελούσαν το 26% της κυκλοφορίας, καθώς και στην Ιταλία και την Ολλανδία, οι γυναίκες αποτελούσαν το 27% του συνόλου της κυκλοφορίας. Συνολικά, η αναλογική αύξηση το 2025 είναι +1,5%. Το 2024, η ανάπτυξη ήταν πολύ υψηλότερη, στο +7%.

