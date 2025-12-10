Η Αγγλία δίνει ακόμα ευκαιρίες: 11 δουλειές που πληρώνουν 40χιλ. ετησίως και δεν απαιτούν πτυχίο

Αυτές είναι οι δουλειές στην Αγγλία που αποφέρουν 40.000 λίρες ετήσιο εισόδημα, χωρίς να απαιτείται κάποιο πτυχίο.

Η αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια έχει δυσκολέψει αρκετά, όπως άλλωστε συμβαίνει στις περισσότερες χώρες. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα κάποιες ευκαιρίες για ανθρώπους που δεν έχουν πτυχίο ή εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Φυσικά, οι περισσότερες από τις παρακάτω δουλειές που μπορούν να αποφέρουν πάνω από 40.000 λίρες τον χρόνο απαιτούν κάποια εκπαίδευση, αλλά αν κάποιος ενδιαφερόμενος δεσμευτεί, μπορεί να βγάλει καλό εισόδημα.

Το παράδειγμα του κτηματομεσίτη

Η «The Sun» μίλησε με ειδικούς του CV Library, οι οποίοι είπαν ότι ο μέσος μισθός για έναν κτηματομεσίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 40.174 λίρες, λίγο υψηλότερος από τον μέσο μισθό της χώρας.

Δεν χρειάζεται πτυχίο, αν και δεν είναι δουλειά, η οποία δεν απαιτεί καθόλου προσόντα. Υπάρχουν σεμινάρια που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος για να αποκτήσει προσόντα ή πρακτική εμπειρία, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες πρόσληψης.

Άλλα 10 επαγγέλματα με ετήσιο εισόδημα πάνω από 40.000 λίρες

Υδραυλικός: Το CV Library υπολογίζει ότι ενώ ξεκινάς περίπου από 23.351 λίρες, το εισόδημά σου μπορεί να φτάσει κατά μέσο όρο τις 44.429 λίρες. Και σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί εκπαίδευση για να μάθει κάποιος αυτή την δουλειά. Ξυλουργός: Σύμφωνα με το CV Library μπορείς να κερδίσεις κατά μέσο όρο 45.527 λίρες όταν αποκτήσεις αρκετή εμπειρία. Κολέγια και σχολές μπορούν να σε εκπαιδεύσουν και να σε συνδέσουν με εργοδότες για πρακτική εμπειρία. Διευθυντής κατασκευών: Αυτή είναι δουλειά που κερδίζει κάποιος, ο οποίος έχει περάσει αρκετά χρόνια στην οικοδομή. Αν έχεις δουλέψει αρκετά χρόνια σε έναν χώρο και θέλεις πλέον να καθοδηγείς άλλους, μπορείς να κερδίζεις γύρω στις 60.000 λίρες. Εκτιμητής ασφαλιστικών απαιτήσεων: Η Idex Consulting λέει ότι δεν χρειάζεσαι πτυχίο για αυτή τη δουλειά, αν και σπουδές ή εμπειρία στη χρηματοοικονομική βοηθούν. Υπάρχουν εισαγωγικές θέσεις και σεμινάρια, ενώ υπάρχει και το Chartered Institute of Loss Adjusters όπου μπορείς να αποκτήσεις πιστοποιήσεις. Το CV Library είπε στη «The Sun» ότι οι επαγγελματίες αυτοί κερδίζουν κατά μέσο όρο 43.959 λίρες τον χρόνο. Μηχανικός λογισμικού: Δεν χρειάζεται πτυχίο, αλλά αν ξεκινήσεις ως μαθητευόμενος, πρέπει να αποδείξεις ότι γνωρίζεις από κώδικες. Το CV Library λέει ότι μπορείς να βγάζεις πάνω από 50.000 λίρες τον χρόνο. Διευθυντής έργων: Αν πιστεύεις ότι έχεις δουλέψει αρκετά χρόνια και τώρα ήρθε η ώρα να δίνεις εσύ τις εντολές, ίσως ταιριάζεις σε αυτόν τον ρόλο. Και εδώ απαιτείται μεγάλη εμπειρία, οπότε το αν έχεις πτυχίο ή όχι δεν παίζει τόσο ρόλο. Για να μπορείς να καθοδηγείς άλλους, πρέπει να δείξεις ότι έχεις εμπειρία πάνω στη δουλειά. Οικονομικός διευθυντής: Για άλλη μια φορά, τα χρόνια σκληρής δουλειάς και ανόδου στην ιεραρχία αποδίδουν οικονομικά. Το CV Library υπολογίζει μέσο μισθό 68.156 λίρες. Δεν πρόκειται να βάλουν κάποιον άπειρο να διαχειρίζεται τα χρήματα μιας επιχείρησης. Αν όμως μπορείς να αποδείξεις ότι είσαι «σίγουρο χέρι» και καλός με αριθμούς, μπορείς να χτίσεις μια πολύ καλή καριέρα. Μηχανοδηγός τρένων: Αυτή είναι μια δουλειά που ονειρεύονται πολλά παιδιά. Αν καταφέρεις να φτάσεις στη θέση του μηχανοδηγού και να μείνεις αρκετά χρόνια, μπορεί να γίνει πολύ προσοδοφόρα. Η αγγλική κυβέρνηση προτείνει επίσης, να δουλέψεις σε σχετικό ρόλο στους σιδηρόδρομους (όπως ελεγκτής ή βοηθός επιβατών) μέχρι να ανοίξει θέση εκπαιδευόμενου. Δεν ξεκινάς με υψηλό μισθό, αλλά το CV Library λέει ότι οι μηχανοδηγοί βγάζουν κατά μέσο όρο 60.850 λίρες. Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας: Αντί για μια δουλειά όπου καθοδηγείς ανθρώπους, εδώ καθοδηγείς… αεροπλάνα. Προϋποθέτει απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπάρχουν και σχετικά σεμινάρια. Η αμοιβή είναι καλή από την αρχή, και σύμφωνα με το CV Library μπορεί να φτάσει τις 64.000 λίρες. Πιλότος: Θα χρειαστείς επαγγελματική άδεια για να πάρεις στα χέρια σου αεροσκάφος με επιβάτες. Χρειάζεται πολλά χρόνια εκπαίδευσης και πρέπει να περάσεις ιατρικές εξετάσεις. Αν τα καταφέρεις, μπαίνεις σε μια πολύ καλά αμειβόμενη πορεία. Το πόσα θα βγάζεις εξαρτάται από το είδος των πτήσεων.

