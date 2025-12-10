Νοστράδαμος και Μπάμπα Βάνγκα: Ποιες προβλέψεις τους επιβεβαιώθηκαν το 2025

Ο Νοστράδαμος και η Μπάμπα Βάνγκα έκαναν κάποιες τρομακτικές προβλέψεις για το 2025. Όμως πόσες από αυτές επαληθεύτηκαν;

Καθώς πλησιάζει το τέλος του 2025, ο κόσμος έχει αρχίσει να ανησυχεί και πάλι για τις προβλέψεις των αποκαλούμενων προφητών.

Ο Γάλλος αστρολόγος Νοστράδαμος, (έζησε από το 1503 έως το 1566) και η Βουλγάρα τυφλή μάντισσα Μπάμπα Βάνγκα, (1911-1996), έχουν γίνει πασίγνωστοι μετά τον θάνατό τους λόγω των προβλέψεών τους, κάποιες εκ των οποίων φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί.

Ο Νοστράδαμος, ο οποίος κατέγραψε τις προφητείες του στο έργο Les Prophéties το 1555, λέγεται ότι προέβλεψε τις ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945, ενώ η Μπάμπα Βάνγκα πιστώνεται ότι προέβλεψε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και την εξάπλωση της Covid-19.

Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον έχει τι προέβλεψαν οι δύο μάντεις για το 2025 και ποιες από αυτές τις προβλέψεις τους επιβεβαιώθηκαν.

Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου

«Οι ''σκληροί πόλεμοι'' της Αγγλίας και οι μεγάλοι λοιμοί του παρελθόντος επιστρέφουν»

Ο Νοστράδαμος είπε: «Όταν εκείνοι από τις ευρωπαϊκές χώρες δουν την Αγγλία να στήνει τον θρόνο της πίσω. Θα υπάρξουν σκληροί πόλεμοι. Το βασίλειο θα σημαδευτεί από τόσο σκληρούς πολέμους, εχθροί από μέσα και απ’ έξω θα αναδυθούν. Ένας μεγάλος λοιμός από το παρελθόν επιστρέφει, κανένας εχθρός δεν θα είναι πιο θανατηφόρος κάτω από τους ουρανούς».

Η Αγγλία δεν έχει εμπλακεί άμεσα σε κάποιον πόλεμο φέτος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ενώ η σύγκρουση στη Γάζα έχει ενταθεί. Έχει αντιμετωπίσει η Αγγλία «εχθρούς από μέσα και απ’ έξω»; Δεν υπάρχει κάποιος προφανής εξωτερικός αντίπαλος που να έχει εξαπολύσει μαζική επίθεση στη χώρα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Αγγλία ήταν απαλλαγμένη από επιθέσεις εναντίον πολιτών ή υποδομών.

Από τις επιθέσεις με μαχαίρι στο Χάντινγκτον (Κέιμπριτζ) και στο Χίτον Παρκ (Μάντσεστερ) το φθινόπωρο, μέχρι μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που ακινητοποίησαν μεγάλες αλυσίδες λιανικής, η Αγγλία βρέθηκε αντιμέτωπη με πραγματικούς κινδύνους.

Όσο για τη «μεγάλη πανούκλα», δεν έχει επιστρέψει εκδικητικά όπως προέβλεψε ο Νοστράδαμος, αλλά η χώρα προετοιμάζεται για ένα πιθανό ξέσπασμα «υπερ-γρίπης» αυτόν τον χειμώνα.

Σύγκρουση στη διεθνή πολιτική

Ο Νοστράδαμος προέβλεψε επίσης ότι «οι μεγάλες δυνάμεις θα συγκρουστούν» το 2025 και ότι θα υπάρξει «μείωση της επιρροής των παραδοσιακών δυτικών χωρών και άνοδος νέων παγκόσμιων δυνάμεων». Φέτος πράγματι υπήρξαν συγκρούσεις μεγάλων δυνάμεων, μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος για πόλεμο με την Ευρώπη.

Εξίσου δύσκολο είναι να αντικρούσει κανείς την πρόβλεψη ότι η Δύση χάνει την παγκόσμια επιρροή της. Η άνοδος της Κίνας δεν είναι κάτι νέο, όμως η οικονομική της ανάπτυξη συνεχίζεται. Μέσα στο 2025 υπήρξαν επίσης αρκετά περιστατικά στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη σχετικά με Κινέζους κατασκόπους που προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες.

Ιατρικές εξελίξεις

Ο Νοστράδαμος προέβλεψε «σημαντικές βελτιώσεις στην πρόληψη και θεραπεία ασθενειών» το 2025, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας.

Η πρόοδος των επιστημόνων στη δημιουργία εμβολίου κατά της φυματίωσης είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενώ η διάδοση των φαρμάκων απώλειας βάρους, όπως τα Ozempic και Mounjaro, αναμένεται να παίξει ρόλο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ενός μεγάλου παγκόσμιου προβλήματος υγείας.

Άλλο ένα παράδειγμα είναι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης καρκίνου μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, μια εξέλιξη που προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για έγκαιρη θεραπεία και καλύτερη πρόγνωση.

Τέλος του πολέμου Ουκρανίας–Ρωσίας

Ο Νοστράδαμος έγραψε: «Μέσα από μακροχρόνιο πόλεμο, ολόκληρος ο στρατός εξαντλημένος, έτσι ώστε να μη βρίσκουν χρήματα για τους στρατιώτες· αντί για χρυσό ή ασήμι, θα έρθουν να κερδίσουν δέρμα, γαλλικό ορείχαλκο και το σήμα της Σελήνης».

Ο πόλεμος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Με βάση αυτό, η πρόβλεψη για «μακρύ πόλεμο» που τελειώνει το 2025 μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε αυτή τη σύγκρουση. Είναι αλήθεια ότι και οι δύο πλευρές έχουν εξαντλήσει τους πόρους τους και έχουν χάσει μεγάλο αριθμό στρατιωτών. Είναι όμως νωρίς για να πούμε αν το τέλος πλησιάζει, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση.

Η αναφορά στο «γαλλικό ορείχαλκο» και «το σήμα της Σελήνης» έκανε κάποιους να πιστεύουν ότι η Γαλλία και η Τουρκία (λόγω της σημαίας της) θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη λήξη του πολέμου.

Η αποκάλυψη

Ένα από τα τετράστιχα του Νοστράδαμου αναφέρει: «Από το σύμπαν θα υψωθεί μια πύρινη σφαίρα, προάγγελος μοίρας, ο κόσμος ικετεύει. Η επιστήμη και η μοίρα σε έναν κοσμικό χορό. Η μοίρα της Γης, μια δεύτερη ευκαιρία».

Παρά την εξάντληση των φυσικών πόρων λόγω της καταστροφικής ανθρώπινης συμπεριφοράς, το τέλος του κόσμου απέχει ακόμη αρκετά (μπορούμε να ελπίζουμε από το γεγονός ότι ο Νοστράδαμος προέβλεπε γεγονότα μέχρι το έτος 3797).

Κάποιοι, ωστόσο, αναρωτιούνται αν η «δεύτερη ευκαιρία» για τη Γη υποδηλώνει την εξαφάνιση του ανθρώπινου είδους, κάτι που θα επέτρεπε στον πλανήτη να αναπληρωθεί και να αναγεννηθεί.

Φυσική καταστροφή στη Βραζιλία

Ο Νοστράδαμος προέβλεψε ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική φυσική καταστροφή στη Βραζιλία, η οποία φιλοξενεί περίπου το 60% του Αμαζονίου.

Είπε: «Κήπος του κόσμου κοντά στη νέα πόλη, στο μονοπάτι των κοίλων βουνών: Θα καταληφθεί και θα βυθιστεί στη δεξαμενή, αναγκασμένη να πιει νερά δηλητηριασμένα με θειάφι».

Και ενώ ορισμένοι δείκτες για την υποβάθμιση του Αμαζονίου έχουν βελτιωθεί φέτος, όπως η μείωση της αποψίλωσης και των πυρκαγιών, η συνολική εικόνα παραμένει μικτή, με την παράνομη εξόρυξη και την ξηρασία να συνεχίζουν να προκαλούν ζημιά.

Οι προβλέψεις της Μπάμπα Βάνγκα

Οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή με εξωγήινους

Μία από τις προφητείες της Μπάμπα Βάνγκα για το 2025, που ανέφερε ότι οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή με εξωγήινη ζωή, συνδέθηκε από ορισμένους με την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 την περασμένη Παρασκευή στην Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, η μάντισσα είχε περιγράψει ένα UFO που θα εμφανιζόταν σαν «νέο φως στον ουρανό» πάνω από την εκδήλωση, επιτρέποντας στην ανθρωπότητα να συναντήσει για πρώτη φορά εξωγήινους. Αν και η Βάνγκα δεν άφησε γραπτές σημειώσεις, οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από τη συγγενή της, Κρασιμίρα Στογιάνοβα και άλλους ακολούθους που κατέγραψαν τα οράματά της μετά τον θάνατό της και οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί ότι παρερμήνευσαν τα λόγια της.

Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, οι 48 ομάδες χωρίστηκαν σε 12 γκρουπ, όμως δεν εμφανίστηκε κανένα «νέο φως στον ουρανό» που να μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη εξωγήινης ζωής. Παρόλα αυτά, κάποιοι στα κοινωνικά δίκτυα ισχυρίστηκαν ότι η προφητεία επαληθεύεται λόγω του μυστηριώδους διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS, που πλησιάζει τη Γη στις 19 Δεκεμβρίου. Η NASA λέει ότι πρόκειται για κομήτη, όμως ορισμένοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είναι διαστημόπλοιο.

Υπήρξαν επίσης θεωρίες ότι το «φως» ίσως αναφέρεται σε βροχή μετεωριτών, το Βόρειο Σέλας ή το αναμενόμενο σουπερνόβα του T Coronae Borealis Nova 3.000 έτη φωτός μακριά, τα οποία θα ήταν ορατά από τη Γη. Πολλοί πίστευαν ότι το γεγονός θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια του Super Bowl τον Φεβρουάριο, όμως αυτό δεν συνέβη.

Σεισμοί που θα ρημάξουν τον κόσμο

Πριν πεθάνει το 1996, η Βάνγκα προέβλεψε ότι το 2025 θα σημειωθούν σεισμοί που θα ρημάξουν τον κόσμο. Πράγματι, φέτος σημειώθηκαν αρκετοί φονικοί σεισμοί, με καταστροφικές συνέπειες σε χώρες όπως οι Φιλιππίνες (Οκτώβριος) και το Αφγανιστάν (Αύγουστος και Νοέμβριος).

Η Ευρώπη θα συγκλονιστεί από καταστροφικό πόλεμο

Προέβλεψε επίσης έναν καταστροφικό πόλεμο στην Ευρώπη, που θα αποδεκάτιζε τον πληθυσμό της ηπείρου. Όπως αναφέρθηκε, τόσο ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας όσο και η σύγκρουση στη Γάζα μπορούν εύλογα να συνδεθούν με αυτήν την προφητεία.

