Αποκλεισμένο το λιμάνι του Βόλου: Αγρότες με τρακτέρ και κόρνες, ψαράδες με βάρκες και καπνογόνα (vid)

Στο λιμάνι του Βόλου οι αγρότες της Θεσσαλίας, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονται και οι ψαράδες.

Κινητοποίηση για αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγώνων τους.

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης (10/12), αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους από τα μπλόκα του Ε65 σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Από εκεί ξεκίνησαν συντονισμένα την πορεία τους προς τον Βόλο, με στόχο τη συμμετοχή στην κινητοποίηση στο λιμάνι.

Λίγο αργότερα έφτασαν στον Βόλο και παραγωγοί από το μπλόκο των Μικροθηβών, οι οποίοι βρέθηκαν στην είσοδο του επιβατικού λιμανιού, αντικρίζοντας κλειστές πύλες και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις με την αστυνομία. Στο σημείο ακούγονται κόρνες από τα οχήματα των αγροτών.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι ψαράδες της Μαγνησίας, που ως ένδειξη συμπαράστασης ετοιμάζονται για θαλάσσιο αποκλεισμό. Μάλιστα, όπως φαίνεται από το βίντεο του magnesianews, οι ψαράδες άναψαν μέσα στις βάρκες του καπνογόνα και σήκωσαν πανό με τα αιτήματά τους.

Στόχος των κινητοποιήσεων είναι η ανάδειξη των αιτημάτων τους. Στην είσοδο του λιμανιού βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που προσπαθούν να μπλοκάρουν τους αγρότες. Το ίδιο ισχύει και για την πύλη της Μπουρμπουλήθρας στο εμπορικό λιμάνι, όπου βρίσκονται δεμένα πέντε πλοία.



