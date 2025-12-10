Τους... δίκασε η νεαρή αγρότισσα: «Δίνω 16 κιλά στάρι για να πάρω έναν καφέ» (vid)

Με μια φράση που έγινε viral στα social, νεαρή αγρότισσα περιγράφει την ασφυξία του κλάδου και καλεί σε συνέχιση της «επανάστασης» απέναντι στην ακρίβεια και τα καρτέλ.

Μια νεαρή αγρότισσα, χωρίς φωνές και υστερίες, αλλά με «όπλο» το καθαρό της πρόσωπο, τη γλυκύτητα και την κοινή λογική, κατάφερε να προκαλέσει αρκετό θόρυβο τις τελευταίες ώρες καθώς το βίντεό της στο Tik Tok έχει προκαλέσει αίσθηση.

«Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί το κράτος μάς κλέβει καθημερινώς», αναφέρει στην εισαγωγή της και στη συνέχεια απλώνει μπροστά από την κάμερα την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι παραγωγοί στην Ελλάδα.

«Κάτι δεν πάει καλά...»

«Για να πάρω έναν απλό καφέ των 3,5 ευρώ, πρέπει να πουλήσω 16 κιλά σιτάρι. Κάτι δεν πάει καλά» είπε, τονίζοντας πως πουλάει το σιτάρι της μόλις 19 λεπτά το κιλό. Η εξίσωση απλώς δεν βγαίνει για έναν κλάδο που ήδη παλεύει με ακρίβεια, αισχροκέρδεια και κόστος παραγωγής που ανεβαίνει διαρκώς.

Η νεαρή αγρότισσα, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στα αριθμητικά αδιέξοδα. Η ίδια, υποστήριξε ότι «θέλουν να στείλουν τα νέα παιδιά στο εξωτερικό», αντιτείνοντας πως οι αγρότες δεν θα το βάλουν κάτω καθώς αποτελούν «τη μεγαλύτερη δύναμη της χώρας».

«Η επανάσταση συνεχίζεται. Σας θέλουμε όλους στο πλευρό μας» είπε, καλώντας πολίτες και άλλους παραγωγούς να ενώσουν τις φωνές και τις ενέργειές τους απέναντι στο αδιέξοδο που δημιουργεί, όπως καταγγέλλει, η κυβερνητική πολιτική και τα καρτέλ της αγοράς.

Το βίντεό της έγινε γρήγορα viral καθώς συμπύκνωσε σε μερικές δεκάδες λέξεων την αγωνία ενός ολόκληρου κλάδου που βλέπει το εισόδημά του να εξαϋλώνεται.

