Φοινικούντα: Τι ισχυριζόταν ο ανιψιός πριν συλληφθεί

Όσα έλεγε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία στη Φοινικούντα. Το σκεπτικό της απόφασης για τις νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα το οποίο έγινε στις 5 Οκτωβρίου.

Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία, ο οποίος είχε καταθέσει επανειλημμένα στο παρελθόν, συνελήφθη κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία στη δολοφονία. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζει και επιχειρηματίας από την Αθήνα, στενός φίλος του, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο από το περιβάλλον του επιχειρηματία, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια στο διπλό φονικό.

