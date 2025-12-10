Πώς θα ξεχωρίσεις ένα πλαστό κέρμα: Τα 3 γρήγορα τεστ που θα σε βοηθήσουν

Η χρήση πλαστών κερμάτων αυξάνεται και η Αστυνομία δίνει πρακτικές οδηγίες για να εντοπίζεις εύκολα ένα ψεύτικο ευρώ πριν πέσεις θύμα απάτης.

Οι απάτες εξελίσσονται, αλλάζουν μορφές και γίνονται ολοένα και πιο ευρηματικές. Από ψεύτικα μηνύματα στο κινητό, μέχρι άγνωστους που σου ζητούν τα προσωπικά στοιχεία μέσω mail, οι πολίτες βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με νέες παγίδες. Μία από τις πιο ύπουλες μορφές εξαπάτησης που κερδίζει έδαφος είναι η κυκλοφορία πλαστών κερμάτων και χαρτονομισμάτων.

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας έδωσε πρόσφατα αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ένα ψεύτικο κέρμα ευρώ, ώστε να μην πέσει κανείς θύμα εξαπάτησης ακόμα και σε μια απλή συναλλαγή στον δρόμο.

Τα βασικά σημεία ελέγχου πριν δεχτείς ένα κέρμα

Πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι ο έλεγχος με την αφή. Το βάρος, ο όγκος και το ανάγλυφο των γνήσιων κερμάτων έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ένα πλαστό συχνά «προδίδεται» από την αίσθηση. Εξίσου σημαντικό είναι να εξετάσεις το χρώμα και το περίγραμμα, καθώς οι απομιμήσεις συχνά έχουν αφύσικο γυάλισμα ή ακανόνιστο τελείωμα.

Οι αρχές τονίζουν πως το κέρμα πρέπει να κρατηθεί ανάμεσα σε δύο δάχτυλα ώστε να ελεγχθεί αν οι δύο πλευρές του ευθυγραμμίζονται κάθετα. Παράλληλα, η κοινή ευρωπαϊκή όψη πρέπει να παρουσιάζει σωστά το σχέδιο του χάρτη της Ευρώπης.

👉¿Sabrías identificar cuál de estas dos es la moneda falsa?



🔹Revisa siempre el tacto, el peso y el relieve

🔹Comprueba el borde y el brillo



🚨La detección temprana evita #estafas#SomosTuPolicía#EstamosPorTi pic.twitter.com/rMj9gk5YD1 — Policía Nacional (@policia) December 8, 2025

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπενθυμίζει ότι τα κέρματα του ενός και των δύο ευρώ διαθέτουν ελαφρώς μαγνητικές ιδιότητες. Έτσι, ένα απλό τεστ με έναν μικρό μαγνήτη μπορεί να αποκαλύψει αμέσως μια πλαστή κατασκευή. Επιπλέον, οι επίσημες εκδόσεις έχουν επιφάνεια ελαφρώς τραχιά και ποτέ απόλυτα λεία.

Με λίγα λόγια, σε μια εποχή που οι απάτες πολλαπλασιάζονται, η προσοχή στις λεπτομέρειες είναι η καλύτερη άμυνα.

