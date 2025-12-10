Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

Πελάτες πλούσιοι Άραβες που βλέπουν τις λευκές γυναίκες ως «εξωτισμό».

Η ιστορία της Νατάσα (όπως είναι το ψευδώνυμό της), μιας νεαρής Ρωσίδας που δηλώνει «επαγγελματίας που πουλά το σώμα και τις δεξιότητές της», φωτίζει το παρασκήνιο της ανοχής που υπάρχει γύρω από τη βιομηχανία του σεξ στο Ντουμπάι, παρότι η πορνεία παραμένει παράνομη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Νατάσα γεννήθηκε στη Μόσχα και μετά την αποφοίτησή της από ιατρική σχολή μετανάστευσε στο Ντουμπάι. Αρχικά εργάστηκε ως σερβιτόρα, με μισθό περίπου 350 δολάρια τον μήνα. Όπως περιγράφει στο σερβικό μέσο Zena, οκτώ μήνες αργότερα αποφάσισε να αλλάξει πορεία.

