Σκάνδαλο στη δωρεά σπέρματος στην Ευρώπη καθώς ο δότης είχε την μετάλλαξη TP53 και έγινε πατέρας σχεδόν 200 παιδιών.

Ένας ανώνυμος δότης σπέρματος, ο οποίος εν αγνοία του έφερε μια σοβαρή γενετική μετάλλαξη, έχει αποκτήσει τουλάχιστον 197 παιδιά σε 14 χώρες της Ευρώπης.

Η μετάλλαξη στο γονίδιο TP53 συνδέεται με το σύνδρομο Li-Fraumeni και αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου – σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 90%.

