17χρονη πίστευε ότι ο συνεχής πονοκέφαλος που ένιωθε οφείλονταν σε ένα απλό κρύωμα, μέχρι που ξύπνησε με το μάτι της να προεξέχει επικίνδυνα. Στο νοσοκομείο άκουσε τη φράση «κινδυνεύει η ζωή σου».

Η Σόφι υπέφερε για εβδομάδες από επίμονους πονοκεφάλους και συμπτώματα που έμοιαζαν με βαριά ίωση. Παρά τον πόνο που συχνά την κρατούσε στο κρεβάτι, πίστευε ότι πρόκειται για εποχιακό κρύωμα που θα περάσει με παυσίπονα.

Στις 29 Οκτωβρίου ξύπνησε και αντίκρισε τον χειρότερο εφιάλτη της, αφού το αριστερό της μάτι ήταν πρησμένο, προεξείχε και την άφηνε σχεδόν χωρίς όραση. Η μητέρα της, τρομοκρατημένη, την μετέφερε άμεσα σε νοσοκομείο του Λονδίνου.

Η διάγνωση-σοκ: Επικίνδυνη λοίμωξη που είχε φτάσει στον εγκέφαλο

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι δεν επρόκειτο για ερεθισμό ή μία απλή μόλυνση, αλλά για «orbital cellulitis», μια σοβαρή λοίμωξη των ιστών γύρω από το μάτι. Το πιο ανησυχητικό ήταν πως είχε πλέον επεκταθεί στον εγκέφαλο. Η κατάσταση θεωρήθηκε άμεσα απειλητική για τη ζωή της.

Σε λιγότερο από 12 ώρες ενημερώθηκε ότι πρέπει να υποβληθεί σε επείγουσα νευροχειρουργική επέμβαση. Γιατροί αφαίρεσαν μέρος του κρανίου της ώστε να καθαρίσουν την επικίνδυνη λοίμωξη που πίεζε τον εγκέφαλο.

Η έφηβη περιγράφει ότι τη στιγμή της διάγνωσης... έσπασε: «Μου είπαν ότι μπορεί να πεθάνω, να μείνω παράλυτη ή να εξελιχθεί σε μηνιγγίτιδα. Δεν πίστευα ότι ένα απλό κρύωμα μπορεί να γίνει τόσο σοβαρό».

Ανάρρωσε με επιτυχία και στέλνει μήνυμα ελπίδας: «Εμπιστευτείτε το σώμα σας»

Η Σόφι θυμάται ότι για μια ολόκληρη εβδομάδα δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι λόγω του αφόρητου πονοκεφάλου. Το μάτι της ήταν γεμάτο πύον, το πρήξιμο δεν υποχωρούσε και η όρασή της είχε θολώσει.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η 17χρονη έκανε εντυπωσιακή και σύντομη ανάρρωση μετά την επέμβαση. Σήμερα προειδοποιεί άλλους νέους να μην υποτιμούν τα συμπτώματα: «Μην νομίζετε ότι κάθε σύμπτωμα είναι απλό κρύωμα. Αν κάτι δεν σας φαίνεται φυσιολογικό, ζητήστε βοήθεια. Εμπιστευτείτε το σώμα σας».

