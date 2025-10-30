Απόρριψη μήνυσης εργαζόμενης για... «έλλειψη συγχαρητηρίων στο WhatsApp»

Eργαζόμενη σε εταιρεία ακινήτων στο Νότιο Λονδίνο υπέβαλε μήνυση για «διακρίσεις» λόγω μη λήψης... συγχαρητηρίων μηνυμάτων στο WhatsApp. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι δεν συνιστά διάκριση.

Μια εργαζόμενη στον τομέα των ακινήτων στο Νότιο Λονδίνο είδε την αγωγή της κατά της εταιρείας της να απορρίπτεται τελεσίδικα, αφού ισχυριζόταν ότι υπέστη διακρίσεις επειδή δεν έλαβε συγχαρητήρια μηνύματα για την πρώτη επέτειο εργασίας της στην ομάδα WhatsApp της εταιρείας!

Τα γεγονότα χρονολογούνται από το 2023, όταν η εργαζόμενη είχε συμπληρώσει τον πρώτο χρόνο απασχόλησής της. Η ίδια υποστήριξε ότι η απουσία μηνυμάτων ενδέχεται να σχετίζεται με την εγκυμοσύνη της και να συνιστά διάκριση. Παραιτήθηκε λίγο πριν από την άδεια μητρότητας και υπέβαλε μήνυση κατά της εταιρείας.

Το Δικαστήριο Εργασίας του Νότιου Λονδίνου αποφάνθηκε υπέρ της εταιρείας, απορρίπτοντας την αγωγή. Σύμφωνα με την απόφαση, η έλλειψη συγχαρητηρίου μηνύματος δεν συνιστά από μόνη της πράξη διάκρισης. Επιπλέον, η εταιρεία απέδειξε ότι τα μηνύματα αυτά περιορίζονταν σε υπαλλήλους με τουλάχιστον 20 χρόνια υπηρεσίας, λόγω της μεγάλης συχνότητας των ευχετήριων μηνυμάτων.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις λεπτές γραμμές μεταξύ κοινωνικών πρακτικών στο χώρο εργασίας και νομικών διακρίσεων, επισημαίνοντας ότι η μη συμμετοχή σε εθιμοτυπικές διαδικτυακές ευχές δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη παραβίαση εργατικών δικαιωμάτων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ