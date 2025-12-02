Το «στοιχειωμένο» τούνελ του Λονδίνου: Μαρτυρίες κάνουν λόγο για βικτωριανό ζευγάρι κι άλλα ανεξήγητα φαινόμενα (vid)

Στο «στοιχειωμένο» τούνελ πεζών του Λονδίνου υπάρχουν αναφορές για την ύπαρξη ενός ζευγαριού της βικτωριανής εποχής που περπατά χέρι-χέρι.

Κρυμμένος κάτω από τον ποταμό Τάμεση βρίσκεται ένας ιστορικός δημόσιος διάδρομος, τόσο ανατριχιαστικός που έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «στοιχειωμένα» σημεία του Λονδίνου.

Το Foot Tunnel του Greenwich μπορεί να φαίνεται σαν ένας απλός δρόμος για τους επιβάτες, αλλά κάτω από την επιφάνεια έχει αποκτήσει μια ανατριχιαστική φήμη για υπερφυσικά φαινόμενα.

Οι αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που το συνοδεύουν, κάνουν λόγο για ένα τρομακτικό τούνελ. Αρκετοί πεζοί έχουν μοιραστεί τις ανατριχιαστικές εμπειρίες που έχουν βιώσει.

Τούνελ 120 ετών

Συνδέοντας το Greenwich με το Isle of Dogs, το ιστορικό τούνελ αντηχεί με τον ήχο του νερού που στάζει και χτυπά πάνω σε περισσότερα από 200.000 κεραμικά πλακάκια, προκαλώντας ρίγη σε όποιον τολμήσει να περάσει. Χτισμένο πριν από πάνω από 120 χρόνια από τον Sir Alexander Binnie, το τούνελ σχεδιάστηκε αρχικά για να προσφέρει στους εργάτες έναν αξιόπιστο και ασφαλή από τα καιρικά φαινόμενα δρόμο κάτω από τον Τάμεση, αντικαθιστώντας τα ακριβά δρομολόγια με φέρι.

Σήμερα, περίπου 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι το χρησιμοποιούν κάθε χρόνο, πολλοί εκ των οποίων αγνοούν εντελώς τις περίεργες ιστορίες που κρύβονται στα βάθη του. Στην επιφάνεια, τα κτίρια εισόδου (σφαιρικού σχήματος) του τούνελ δεσπόζουν στον ορίζοντα του Λονδίνου, δίπλα στο ιστορικό Cutty Sark και μόλις λίγα βήματα από το Old Royal Naval College. Αλλά κατεβαίνοντας την ανατριχιαστική σπειροειδή σκάλα, η ατμόσφαιρα αλλάζει αμέσως.

Το μυστηριώδες ζευγάρι από την βικτωριανή εποχή

Μάρτυρες περιγράφουν έναν καλοντυμένο άνδρα και μια γυναίκα με ρούχα από τα τέλη του 19ου αιώνα να περπατούν ήρεμα μέσα στο πέρασμα. Πολλοί αναφέρουν ότι είδαν το ζευγάρι να περπατά χέρι-χέρι προς αυτούς πριν εξαφανιστεί στον αέρα.

Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι, αλλά μια θεωρία ετών υποστηρίζει ότι ήταν ερωτευμένοι που πνίγηκαν προσπαθώντας να διασχίσουν τον Τάμεση πριν ανοίξει το τούνελ το 1902. Τώρα, ο θρύλος λέει ότι περιφέρονται μαζί στον διάδρομο, απολαμβάνοντας τελικά τη ασφαλή διαδρομή που ποτέ δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν.

Τα άλλα παραφυσικά φαινόμενα

Οι εμφανίσεις του φαντασματικού ζευγαριού είναι μόνο ένα μέρος από την ανεξήγητη παραφυσική δραστηριότητα που λέγεται ότι συμβαίνει κάτω από τη γη. Ορισμένοι επισκέπτες ισχυρίζονται ότι έχουν δει ανεξήγητα τρεμοπαίγματα φωτός, ανατριχιαστικές ψιθυριστές φωνές και ξαφνικές, ανεξήγητες πτώσεις θερμοκρασίας.

Άλλοι ορκίζονται ότι έχουν ακούσει βήματα (φαντασμάτων) να αντηχούν πίσω τους ενώ είναι τελείως μόνοι ή έχουν νιώσει μια μυστηριώδη παρουσία να τους ακολουθεί από κοντά. Η ανατριχιαστική 15λεπτη διαδρομή μέσω του Greenwich Foot Tunnel είναι ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο.

Οικογένειες, ποδηλάτες, εργαζόμενοι και τουρίστες περνούν καθημερινά, χωρίς να γνωρίζουν την υπερφυσική ιστορία του, ενώ άλλοι βγαίνουν εμφανώς αναστατωμένοι. Μια τολμηρή πεζή, η Shiver (@Shiverdarkhistory), κατέγραψε την πορεία της μέσα στο τούνελ για το TikTok και περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως τίποτα λιγότερο από τρομακτική. «Ξεκινάς να νιώθεις την κλειστοφοβία και το μόνο που ακούς εδώ κάτω είναι οι συνεχείς αντηχήσεις από αφύσικες φωνές στο βάθος. Θα έπρεπε να τρέξω μέσα από αυτό το τούνελ αν ήμουν μόνη τη νύχτα», περιέγραψε.

