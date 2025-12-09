Η Ιαπωνία εξέδωσε για πρώτη φορά συναγερμό για πιθανό σεισμό μεγέθους 8 Ρίχτερ ή μεγαλύτερο, προειδοποιώντας για τσουνάμι, καταρρεύσεις κτιρίων και κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωής.

Τη Δευτέρα (8/12) το βράδυ σημειώθηκε σεισμός 7,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Aomori, προκαλώντας ταλαντώσεις που έκαναν τους ουρανοξύστες της ιαπωνικής πόλης να κλυδωνίζονται.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε υψηλό συναγερμό για ενδεχόμενο σεισμό 8 Ρίχτερ ή μεγαλύτερο κατά μήκος των τάφρων Japan και Chishima, ενεργοποιώντας για πρώτη φορά την κορυφαία ειδοποίηση από το 2022.

Τι σημαίνει αυτό για την Ιαπωνία;

Η προειδοποίηση καλύπτει τη ζώνη από το Hokkaido μέχρι το Chiba. Οι αρχές συνιστούν να ελέγχονται οι διαδρομές εκκένωσης, να ασφαλίζονται βαριά έπιπλα και να προετοιμάζονται εφοδιαστικά κιτ έκτακτης ανάγκης, τονίζοντας ότι η επαγρύπνηση πρέπει να συνεχιστεί για μέρες ακόμη.

Ο σεισμός προκάλεσε κύματα έως 70 εκ. σε διάφορες παράκτιες περιοχές και προσωρινές προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε Aomori, Iwate και Hokkaido. Σε ένα χειρότερο σενάριο, προβλέπεται ότι ένας σεισμός 9 Ρίχτερ κατά μήκος της τάφρου Nankai θα μπορούσε να προκαλέσει μαζικά τσουνάμι και την κατάρρευση εκατοντάδων κτιρίων, με ζημιές που αγγίζουν το ήμισυ του ΑΕΠ της χώρας.

Το ιστορικό της τάφρου Nankai: Ήρθε η ώρα να «ξυπνήσει»;

Η τάφρος Nankai παράγει μεγάλους σεισμούς κάθε 100-150 χρόνια, με τον τελευταίο μεγάλο να σημειώνεται τη δεκαετία του 1940. Η Ιαπωνία, μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, έχει επενδύσει σημαντικά σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και αναβάθμιση υποδομών, αλλά οι αρχές υπογραμμίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία για την προστασία των κοινοτήτων.

Ο σεισμός του 2011 στα βορειοανατολικά της Ιαπωνίας, μεγέθους 9 Ρίχτερ, προκάλεσε τσουνάμι που σκότωσε πάνω από 15.000 ανθρώπους και τήξη του πυρηνικού σταθμού Fukushima, τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή μετά το Τσέρνομπιλ. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πιθανότητα νέου μεγασεισμού στην τάφρο Nankai μέσα στα επόμενα 30 χρόνια ξεπερνά το 80%.

