Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει εκτοξεύσει μια νέα μορφή απάτης στην Κίνα με καταναλωτές να χρησιμοποιούν AI για να «πειράζουν» φωτογραφίες προϊόντων και να παίρνουν επιστροφές χρημάτων.

Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται συχνά ως μια δύναμη που ωθεί την ανθρωπότητα. Ωστόσο, στα λάθος χέρια εξελίσσεται σε εργαλείο εξαπάτησης.

Στην Κίνα, μια μοναδική πολιτική επιστροφών έχει μετατραπεί σε πεδίο δράσης επιτήδειων που χρησιμοποιούν AI για να δημιουργούν ψεύτικες φωτογραφίες δήθεν ελαττωματικών προϊόντων.

Τι ισχύει με την πολιτική επιστροφών στην κινεζική αγορά και πως το εκμεταλλεύτηκαν με το AI

Στην κινεζική αγορά, οι καταναλωτές δικαιούνται επιστροφή χρημάτων χωρίς να στείλουν πίσω το προϊόν, εφόσον παρουσιάσουν εικόνες που αποδεικνύουν ότι είναι χαλασμένο ή κακής ποιότητας. Το σύστημα ποτέ δεν ήταν άτρωτο, αλλά τώρα η χρήση προηγμένων εργαλείων AI το έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατο να αποκαλύψει κανείς την απάτη.

Οι απατεώνες επεξεργάζονταν εικόνες ώστε να έμοιαζαν με ρεαλιστικά χαλασμένα προϊόντα, όπως μουχλιασμένα φρούτα, σπασμένο πορσελάνινο σετ, ξεφτισμένα ρούχα. Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών βασίζονται σε αυτοματοποιημένα συστήματα που εγκρίνουν επιστροφές μόλις η εικόνα «περνάει» ως αυθεντική από το αλγόριθμο.

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που καταλάβατε. Πολλές χιλιάδες ψεύτικες επιστροφές γίνονται δεκτές χωρίς έλεγχο και πολύς κόσμος έβγαλε λεφτά από το πουθενά, εξαπατώντας το σύστημα.

Όταν ούτε το ανθρώπινο μάτι δεν αρκεί μερικές φορές

Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που ακόμη και έμπειροι επαγγελματίες δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν μια πραγματική εικόνα από μια επεξεργασμένη. Ο κ. Chen, ιδιοκτήτης μανάβικου στην Jiaxing, δέχτηκε εννέα επιστροφές σε τρεις μήνες.

Αρχικά εμπιστεύτηκε τους πελάτες, αλλά σύντομα παρατήρησε λεπτά σημάδια ψηφιακής αλλοίωσης. Παρά τις υποψίες του, η πλατφόρμα όπου πωλούσε τα προϊόντα έκρινε πως τα ευρήματά του δεν αποτελούσαν επαρκή απόδειξη για να απορριφθεί η επιστροφή.

Ανεπαρκείς άμυνες και νέοι κανονισμοί

Κάποιες πλατφόρμες έχουν υιοθετήσει εργαλεία εντοπισμού AI-generated περιεχομένου και εμφανίζουν προειδοποιήσεις κάτω από ύποπτες εικόνες. Ωστόσο, ακόμη και οι ίδιες παραδέχονται ότι η ακρίβεια αυτών των εργαλείων δεν είναι εγγυημένη.

Τον Σεπτέμβριο, οι κινεζικές αρχές εφάρμοσαν τα «Προσωρινά Μέτρα Διαχείρισης Συνθετικού και AI-Generated Περιεχομένου», που απαιτούν ορατά και ενσωματωμένα ψηφιακά labels σε εικόνες και βίντεο που έχουν παραχθεί από AI.

Θεωρητικά, η αφαίρεση αυτών των σημάτων απαγορεύεται. Στην πράξη, όμως, είναι δύσκολο να ανιχνευτεί, αφήνοντας την απάτη να συνεχίζεται.

