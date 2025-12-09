Τα Google Trends και μία δημοσκόπηση στις ΗΠΑ ανέδειξαν τα 10 κομμάτια που εκνευρίζουν περισσότερο το κοινό την περίοδο των Χριστουγέννων.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπαίνουν εύκολα σε γιορτινή διάθεση και για αυτούς και άλλους πολλούς, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά γίνονται πηγή εκνευρισμού.

Μια νέα ανάλυση της FinanceBuzz, βασισμένη σε δεδομένα των Google Trends και δημοσκόπηση 1.250 ενηλίκων στις ΗΠΑ, αποκάλυψε ποια εορταστικά κομμάτια προκαλούν τη μεγαλύτερη ενόχληση.

Ε ναι! Η Mariah Carey είναι στην κορυφή!

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε, όπως θα περίμενε κανείς, το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey . Κυκλοφόρησε το 1994 και από τότε έχει γίνει αναπόφευκτο soundtrack των Χριστουγέννων, επανεμφανιζόμενο κάθε χρόνο στα charts χάρη στα downloads και το streaming.

Η επιτυχία του τραγουδιού όχι μόνο δεν φθίνει, αλλά συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ. Αυτή την εβδομάδα η διάσημη τραγουδίστρια έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που συμπλήρωσε 98 εβδομάδες στο No1 του αμερικανικού Billboard Hot 100, με τις 100 εβδομάδες να θεωρούνται πλέον ζήτημα χρόνου.

Σύμφωνα με το Forbes, τα ετήσια έσοδά της μόνο από το συγκεκριμένο τραγούδι εκτιμώνται σε 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια. Η λίστα της FinanceBuzz όμως περιλαμβάνει και άλλα «παραδοσιακά» κομμάτια που, όπως φαίνεται, έχουν κουράσει το κοινό.

Top 10 πιο ενοχλητικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You Alvin and the Chipmunks / David Seville: The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late) José Feliciano: Feliz Navidad Burl Ives: A Holly Jolly Christmas Κάθε εκδοχή του Baby It's Cold Outside Κάθε εκδοχή του Deck The Halls John Lennon & Yoko Ono: Happy Xmas (War Is Over) Κάθε εκδοχή του White Christmas Paul McCartney: Wonderful Christmastime Κάθε εκδοχή του Do You Hear What I Hear?

