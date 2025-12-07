Μια εγκαταλελειμμένη φάρμα έγινε χριστουγεννιάτικος παράδεισος χάρη σε έναν 72χρονο που δεν σταμάτησε να ονειρεύεται.

Όταν ο Bob Schrader πλησίαζε τα 70, δεν είχε καμία διάθεση να βάλει τη ζωή του σε… παύση. Ύστερα από 37 χρόνια ως υποδιευθυντής στο Κέντρο Γεωργίας του UMass, ο 72χρονος Αμερικανός αποφάσισε ότι η συνταξιοδότηση δεν θα ήταν το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Και έτσι, πέντε χρόνια πριν αποχωρήσει από τη δουλειά, πήρε την πιο παράτολμη και τελικά πιο επιτυχημέν, απόφαση της ζωής του: να αγοράσει μια εγκαταλελειμμένη έκταση καλλιέργειας χριστουγεννιάτικων δέντρων (ελάτων).

Η φάρμα, όπως αποκάλυψε στο CNBC, του θύμιζε τις νεανικές του εμπειρίες: «Είχα καλές αναμνήσεις από όταν δούλευα σε φάρμα μικρός». Αυτό το συναίσθημα ήταν αρκετό για να τον παρασύρει στην ίδρυση μιας οικογενειακής επιχείρησης μαζί με τον 39χρονο γιο του, Jake.

Πώς μια εγκαταλελειμμένη φάρμα έγινε σημείο αναφοράς

Η Chestnut Mountain Christmas Tree Farm, 133 στρεμμάτων, στο Hatfield της Μασαχουσέτης, ήταν για χρόνια αφημένη στη μοίρα της. Ο Bob την αγόρασε για 215.000 δολάρια, ποσό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ευκαιρία», παρά την εγκατάλειψη. Ο Jake ανέλαβε τη σκληρή δουλειά: συντηρήσεις, επισκευές, εξοπλισμοί. Ο Bob ανέλαβε τα οικονομικά και την οργάνωση. «Δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς ο ένας τον άλλον», παραδέχονται και οι δύο.

Στη διάρκεια του χρόνου, η φάρμα δεν φέρνει πολλά χρήματα. Όμως όλα αλλάζουν όταν πλησιάζει η μεγάλη εποχή: η εβδομάδα του Thanksgiving. Τότε είναι που οι Αμερικανοί ξεκινούν να στολίζουν και να μπαίνουν σε χριστουγεννιάτικη διάθεση –και η φάρμα γίνεται ένας μικρός παράδεισος.

Η «χρυσή» περίοδος των Χριστουγέννων

Κάθε χρόνο, η οικογένεια Schrader πουλά περίπου 2.500 δέντρα, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο των πωλήσεων γίνεται σε ένα μόνο τριήμερο: αυτό του Thanksgiving. Τα δέντρα κοστίζουν από 75 έως 90 δολάρια και όσοι θέλουν μπορούν να τα κόψουν μόνοι τους με λίγα δολάρια λιγότερα.

Όμως ο Bob και ο Jake δεν ήθελαν απλώς να πουλήσουν δέντρα. Ήθελαν να δημιουργήσουν εμπειρίες. Για αυτό πρόσφεραν βόλτες με άμαξα με μόλις 2 δολάρια, ζεστή σοκολάτα και ένα σημείο με φωτιά όπου οι οικογένειες μπορούν να ζεσταθούν και να χαλαρώσουν. «Πρέπει να ξεχωρίζουμε», λένε. «Δεν πουλάμε δέντρα, χτίζουμε αναμνήσεις».

Η συνταξιοδότηση ως μια νέα αρχή

Ο Bob δεν είδε ποτέ τη φάρμα ως επιχειρηματική κίνηση, αλλά ως έναν τρόπο να παραμείνει ενεργός, να δουλέψει δίπλα στον γιο του και να προσφέρει κάτι χαρούμενο στην κοινότητα. Το αποτέλεσμα; Η φάρμα έγινε τοπικό φαινόμενο, σημείο συνάντησης και χαρμόσυνος χριστουγεννιάτικος προορισμός.

Και ο 72χρονος συνταξιούχος; Όχι μόνο δεν «ξεκουράζεται», αλλά ζει την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ