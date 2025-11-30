Ειδικός αποκαλύπτει τους «κανόνες» που κρατούν ζωντανό το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, καθώς και τα δύο μέρη που δεν πρέπει να φυλάσσεται.

Το φυσικό (ή αληθινό, όπως θέλετε) χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι μία λατρεμένη παράδοση για μικρούς και μεγάλους. Όσοι μεγάλωσαν στολίζοντας έλατο θα καταλάβουν γιατί μιλάμε...

Όμως, συχνά απογοητεύει όταν αρχίζει να ξεραίνεται πριν φτάσει η μεγάλη μέρα. Η απώλεια βελονών και η ξηρή όψη συνδέονται σχεδόν πάντα με λάθος φροντίδα από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Το βήμα που ΠΡΕΠΕΙ να κάνεις μόλις το φέρεις σπίτι

Ο ειδικός στα χριστουγεννιάτικα δέντρα, Γουίλιαμ Μίτσελ εξηγεί ότι πριν το τοποθετήσεις, πρέπει να κόψεις 2-3 εκατοστά από τον κορμό. Οι πόροι «ανοίγουν» και το δέντρο μπορεί να απορροφήσει ευκολότερα νερό. Αν δεν γίνει αυτό, η ρητίνη μπλοκάρει την ενυδάτωση και το δέντρο ξεραίνεται σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ένα φυσικό δέντρο χρειάζεται 1-2 λίτρα νερό καθημερινά, με ελάχιστη ποσότητα τα 500 ml. Η βάση πρέπει να έχει πάντα τουλάχιστον 5 εκατοστά νερό. Οποιαδήποτε «μαγική συνταγή» με ζάχαρη ή αναψυκτικά είναι άχρηστη. Μόνο το καθαρό νερό δουλεύει.

Που να ΜΗΝ βάλεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο ώστε να διατηρηθεί και για τα επόμενα Χριστούγεννα

Το δέντρο πρέπει να τοποθετείται μόνο σε βάση με νερό. Χώμα και άμμος φράζουν τους πόρους και μειώνουν δραματικά την απορρόφηση, κάνοντάς το να μαδήσει γρηγορότερα.

Απόφυγε καλοριφέρ, τζάκια και γενικά ζεστές γωνιές. Η καλύτερη θέση είναι κοντά σε παράθυρο ή σε σημείο με δροσιά και αερισμό. Η ζέστη είναι ο Νο1 λόγος που τα δέντρα ξεραίνονται πριν την ώρα τους.

Αν το νερό τελειώσει ή το δέντρο ακουμπά σε θερμαντικό σώμα, θα μαδήσει, θα πάρει άσχημη μυρωδιά και πιθανότατα θα «πεθάνει» πριν τις 25 Δεκεμβρίου, χαλώντας έτσθ και τη γιορτινή ατμόσφαιρα και τις χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες.

